KI zum Nachlesen – Buch-Neuerscheinung: Praxisleitfaden Chatbots

Welche Persönlichkeit hat ein Chatbot? Und wie komme ich dazu einen Bot zu erstellen? Einige Chatbots haben es nicht ohne Grund in die „Hall of Fame“ geschafft, sie sind also eine vielversprechende Form der Kommunikation. Neben aller medialen Aufregung um die Bots muss man auch sagen: viele davon schaffen es derzeit noch nicht zu überzeugen, da bisher nur wenige Anwendungen echten Mehrwert bieten und dem kritischen Qualitätscheck statthalten. Die Expertinnen Beate Bruns und Dr. Cäcilie Kowald haben deshalb den Praxisleitfaden Chatbots geschrieben, der als Sachbuch im Print und Digitalformat bei Springer/Gabler erschienen ist und es bereits kurz nach Erscheinen schon auf Bestwerte im Bücherranking in der Rubrik Informationsmanagement geschafft hat.InhaltImlernen die Leser im Schritt-für-Schritt-System den gesamten Prozess der Chatbot-Entwicklung kennen. Dabei zu beachten sind unter anderem die Modellierung des Dialogablaufs bis hin zu Pilotbetrieb und Roll-Out. Die Leser erfahren, was bei der Realisierung zu beachten ist und welche Strategien sich bewährt haben. Dabei bildet das Conversation Design einen Schwerpunkt. Anhand zahlreicher Fallbeispiele aus der Praxis und mit klar formulierten Handlungsempfehlungen zeigen die Autorinnen ganz konkret, wie erfolgreiche Chatbots gelingen.Die Autorinnen können dabei mit ihrem Background aus Informationstechnologie, Philosophie, Mathematik/Physik sowie Germanistik agieren und geben ihren Erfahrungsschatz bei der Entwicklung von KI-Systemen, Conversation Design und Storytelling auf anschauliche Art und Weise weiter. Gemeinsam beraten und unterstützen die Autorinnen Organisationen und Unternehmen bei der Konzeption und Umsetzung ihrer Chatbots.Buchneuerscheinung: Dervon Beate Bruns und Dr. Cäcilie Kowald (Springer/Gabler Verlag) Auflage 1, 2023 ist erschienen.Infos zum Verlag hier , Bezug über den stationären Buchhandel und amazon Rezensionsexemplare über press@time4you.de zu erfragen.Mehr zu ChatbotsDas Whitepaper: HR Chatbotsist auf der Website von time4you zu beziehen. Infos hier Chatbots in der PraxisDemos und Informationen hier Mehr zu den KI-Lösungen, Intelligente digitale Assistenten, dialoggestützte Lernspiele, Interactive-Fiction und Lernbots bei time4you und weitere Infos zur KI-Software JIX unter www.Jix.ai