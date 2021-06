KI-Lösung und Lernbot von time4you preisgekrönt -time4you erhält International E-Learning Award 2021 für "Pit im Warenlager"

Die Karlsruher time4you GmbH kann sich wieder über einen internationalen Award freuen. Der International E-Learning Award 2021 in der Business Division, präsentierte die Gewinner im Rahmen der diesjährigen. Derwird jährlich für die erfolgreichsten Anwendungen, Lösungen und Produkte in den folgenden Kategorien: E-Learning, Blended Learning und Mobile Learning verliehen. Das IELA Awards Committee bewertet dabei unter anderem die Faktoren: Stellenwert für das Corporate Learning und Training/berufliche Weiterentwicklung, besondere Effekte für den Einsatz im Unternehmen, Usability, Innovation sowie die besten Technologien.time4you konnte die internationale Jury mit ihrem Conversational Learning „PIT im Warenlager“ in der Rubriküberzeugen.„Für time4you setzt der IELA Award ein Zeichen für unsere Expertise im Bereich Mobile Learning und KI-Lösungen und natürlich für die großartigen Leistungen unserer F/E-Abteilung sowie des Be-reiches Learning Design“, so Beate Bruns, Geschäftsführerin der time4you GmbH. Lernbot Pit ist seit knapp zwei Jahren in verschiedenen Unternehmen im Einsatz.adressiert dabei die Zielgruppen der Auszubildenden, Studierenden, Mitarbeitende aus der Materialwirtschaft und dem Warenlager. Er bringt durch seine Zeitreise ins Jahr 1900 in spielerischer Art und Weise die wesentlichen Abläufe in der Materialwirtschaft nahe.Infos unter Einfach im Dialog lernen Hier gibt es auch Informationen zu, der die Grundlagen der KI erklärt,, der Vokabeltrainer,, der Datenschützer und vielen weiteren Bots. Alle Anwendungen lassen sich komfortabel in das jeweilige Learning Management System der Unternehmen integrieren. Mehr zu den KI-Lösungen, Intelligente digitale Assistenten, dialoggestützte Lernspiele, Interactive-Fiction und Lernbots bei time4you in derWeitere Infos zur KI-SoftwareÜber die IELA Awards: www.ielassoc.org , die Gewinnerliste im Überblick