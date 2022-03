KI-Chatbots, Onlineakademien und die Schulcloud

Im April wird es auf vielen Digitalkanälen und Veranstaltungen darum gehen, wie wir beim Digitalen Lernen und der Organisation die Theorie in die Praxis umsetzen. So geht es bei KI-Chatbots nicht nur darum die Technik im Blick zu behalten und bei der Konzeption von Onlineakademien muss es von Beginn an gelingen die Trainingsinhalte und Weiterbildung professionell und nachhaltig zu organisieren. Bei den beiden kostenfreien Liveveranstaltungen der time4you am 7. und 28. April 2022 werden Chatbotautorin Dr. Cäcilie Kowald und Astrid Würthele, inside Sales bei time4you aus der „Werkstatt“ berichten und Anregungen aus der Praxis für die Praxis vermitteln.Am 27. April wird die time4you beim Fachpanel der Veranstaltung Schul IT-Beschaffertage neue wegweisende Projekte vorstellen und auf dem Expertenpanel darüber diskutieren, wie sich Lehrkräfte auf digitalen Pfaden rechtskonform weiterbilden. Als Partner der Behördenspiegel - Veranstaltung steht die time4you den Teilnehmern der Fachveranstaltung anschließend für Fragen und Dialog zur Verfügung. Im Panelvortragam 27. April um 11 Uhr diskutieren Lehrkräfte und Digitalexperten gemeinsam. Zum Programm Anmeldung zur KI-Praxis hier Anmeldung zur Live Session hier