Interkulturelle Teams, Nachhaltigkeits-Check und Lerntrends 2022

Der Digital-Experte time4you diskutiert im Rahmen der diesjährigen Personalmesse und -kongress aktuelle Trends und Themen der HR- und Corporate-Learning-Community. Herausforderungen gibt es viele: So ist zum Beispiel die Zusammenarbeit in interkulturell gemischten Teams für alle Beteiligten sowohl Herausforderung als auch Chance. Miriam Friedrichs, time4you GmbH, geht deshalb am 8. September in ihrer ZP Virtual Warm-Up-Session folgenden Fragen nach: Wie gelingt es in heterogenen, virtuell arbeitenden Teams den Wissenstransfer sicherzustellen? Wie lässt sich eine gemeinsame Wissensbasis etablieren? Wie gestaltet man ein adäquates (digitales) Weiterbildungsangebot für eine heterogene Zielgruppe? Die Veranstaltung "Interkulturelles Management und digitales Lernen im Mittelstand" beginnt um 13.30 Uhr. Anmeldung hier Pünktlich zur ZP Europe kommt auch der Nachhaltigkeits-Self-Check, basierend auf den sehr praxisnahen Kriterien des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK). Die ersten Organisationen haben schon mitgemacht und sich einen Überblick über ihren aktuellen Stand verschafft. Mit den neuen Anforderungen an das Nachhaltigkeitsmanagement und das Reporting ab 2023 wird das Thema wichtiger denn je. Hier geht es zum Online-Self-Check Infos zu denmit der freenet AG, der R-V Versicherung oder der Stiftung Würth sind zu erhalten unter consulting@time4you.de zu den Themen Akzeptanz, Erfolgsfaktoren, Lernmanagementsystemen, Technologien in Weiterbildung und beim Corporate Learning, Chatbots, Lernbots und Künstliche Intelligenz gesucht? Hier geht es zum Downloadbereich