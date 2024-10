IT-Sicherheitscheck, Compliance, KI aus Deutschland

Prävention ist alles – so die einstimmige Einschätzung auf der it-sa 24 in Nürnberg. Das spiegelt sich in den Investitionen, laut IDC liegen die Aufwendungen für Dienstleistungen rund um IT-Sicherheit mit einem Plus von 11,4 Prozent bei 4,4 Milliarden Euro. Oder wie der Bitkom zitiert „Jeder in IT-Sicherheit investierte Euro lohnt sich. Deutschen Unternehmen ist der Bitkom-Wirtschaftsschutzstudie zufolge zuletzt durch Sabotage, Spionage und Datendiebstahl ein jährlicher Schaden von 267 Milliarden Euro entstanden, davon allein rund 179 Milliarden Euro durch Cyberattacken.“ Bedeutet für die Unternehmen: Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiter für IT-Fragen und Compliance Themen stehen in der To-DO List an vorderer Front.Für die Mitarbeiterschulungen kann die time2know Library unter anderem in den Bereichen Compliance und IT-Sicherheit genutzt werden.Die Online-Kurse der time2know Content Library sensibilisieren Mitarbeitende für Vorschriften und Gesetze. Durch die Fallbeispiele, Best Practices und FAQ lernen die Mitarbeiter konkret, wie sie sich am Arbeitsplatz regelkonform verhalten. Rechtliche Begriffe und deren Anwendung und Relevanz im Arbeitsalltag werden verständlich erklärt. Im Bereich IT finden Anfänger, Quereinsteiger aber auch IT-Profis in 179 Online-Kursen alle relevanten Themen um Cybersicherheit, Programmierung und Technologien.Mit den insgesamt mehr als 700 Online-Kursen aus derKursplattform sind Firmen sofort startklar , wenn es um digitales Lernen im Unternehmen geht. Integriert in die Content Library sind unter anderem KI-basierte Kursempfehlungen, Social Networking, CSV-Benutzerimport und mehr. time2know ist DSGVO-konform und steht für IT-Lösungen „Made in Germany“. Alle Kurse gibt es mit niedrigschwelligem Zugang als flexible Abo Modelle. Auf der L&D Pro wird die time4you zahlreiche Anwendungsbeispiele zeigen. Als Aussteller auf der L&Dpro Expo für Learning & Development Professionals in München am 5. November wird der Anbieter für digitale Lernlösungen die IBT SERVER-Software für Lernen, Seminarverwaltung und Talentmanagement sowie die time2know Content Library mit über 700 Online-Kursen für Upskilling und Reskilling vorstellen und den Blick auf den Praxiseinsatz richten.auf der L&Dpro Expo in München: 5. November, Stand D08-Aam 5.11.2024 um 10 Uhr: Dr. Michael Roll, Learning & Development Expert bei time4you GmbH, gibt in seinem Vortrag Impulse dafür, wie sich Lern-Ökosysteme in der betrieblichen Praxis umsetzen lassen, und diskutiert Fragen zur Balance von Mensch, Technologie und Content.Ort: Content Stage 1, 10:00 – 10:30 Uhr, Messe , Programm hier Keine Zeit für den 5.11.2024? Den time4you Newsletter mit Trends, Studien und Praxisüberblick kann man hier abonnieren.