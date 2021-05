Hightech Region Karlsruhe und Vorzeigeunternehmen ziehen Talente in KI, IT und E-Learning

Es gibt viele gute Gründe sich digital auf der KIT Karrieremesse, der jährlichen Firmenkontaktmesse des KIT-Career-Service, umzuschauen. Die Hightech Region rund um Karlsruhe ist beliebt und bietet hervorragende Gelegenheiten für Studierende, Promovierende und Alumni des KIT, um wichtige Kontakte für den Eintritt ins Berufsleben zu knüpfen. Auf der in diesem Jahr digitalen KIT Karrieremesse stellt sich die Karlsruher time4you vom 4. bis 5. Mai 2021 mit ihren Einstiegs- und Karrierewegen vor. Dabei werden Fragen beantwortet wie: Was macht eigentlich ein, wie laufenrund, wie wirdschon heute in der Arbeitswelt integriert? Bachelor- und Masterarbeiten, Nachhaltigkeit in der Digitalen Weiterbildung sind ebenso ein Thema wie internationale Forschungsprojekte, Frauen in der IT oder Software-Entwicklung im interdisziplinären Team.Die time4you GmbH zählt zu den Pionieren der E-Learning Branche. Seit 1999 entDie time4you GmbH communication & learning gehört im deutschsprachigen Raum (Dtl/A/CH) zu den führenden Anbietern von Software und Dienstleistungen für digitale Lernlösungen, Personalentwicklung und Weiterbildung. Das innovative Karlsruher Unternehmen bietet seinen nationalen und internationalen Mittelstands- und Konzernkunden sowie Öffentlichen Einrichtungen und Bildungsanbietern maßgeschneiderte schlüsselfertige High-End-Lösungen auf Basis der IBT® SERVER-Software. Jix ergänzt als KI-Lösung für Conversational-Learning das Produktportfolio. Intelligente digitale Assistenten, dialoggestützte Lernspiele, Interactive-Fiction und Lernbots sind Anwendungen, die mit Hilfe von Jix erstellt werden. Unternehmen und Organisationen wie zum Beispiel Deutsche Telekom AG, Raiffeisenlandesbanken Österreich, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Landeshauptstadt Düsseldorf, Schweizer Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT), KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V., FEV Group, LBS Gruppe, R+V-Versicherung, Globetrotter AG, Gothaer Versicherung und viele mehr nutzen seit Jahren die Softwarelösungen und Expertise der time4you GmbH. Realisiert werden Lern- und Informationsportale im Intranet und Internet, Produkttrainings, multimediale Lerninhalte, Kompetenz- und Trainingsmanagement, Zertifizierungsprogramme, Seminarverwaltung und Lernmanagementsysteme, internationale Projektarbeit, Corporate Learning und Social Media-Integration. time4you zählt zu den forschenden Unternehmen in Deutschland und ist Mitglied im BITKOM e.V. sowie bei der European Association for Training Organisations e.V. (EATO).Informationen: http:// www.time4you.de wickelt die time4you GmbH Software und Dienstleistungen für E-Learning, Personalentwicklung und Training. Die mit zahlreichen nationalen und internationalen Awards ausgezeichneten Softwareprodukte IBT®SERVER und die KI-Lösung Jix® werden in zahlreichen Unternehmen und Organisationen in mittlerweile 150 Ländern eingesetzt. Für die unterschiedlichen Projekte und Branchen stellt time4you in den Bereichen Projektmanagement, E-Learning Consulting, Software-Entwicklung, Sales ein und unterstützt durch Praktikabegleitung sowie Ausbildung in verschiedenen Informatikberufen.Infos zur KIT Karrieremesse hier undunter www.time4you.de/karriere : time4you auf der didacta Digital - Die Bildungsmesse , 10. - 12. Mai 2021time4you auf der LEARNTEC Xchange , 22.-24. Juni 2021 und time4you auf den Karlsruher Entwicklertagen , 9.-10. Juni 2021