Herbstcheck für die Kommunikation und Know-how im Unternehmen

Spätestens mit dem Ausbildungsstart in den Unternehmen und Begrüßung neuer Mitarbeiter nach den Sommerzyklen wird deutlich: Frühjahrsputz schön und gut, aber der heimliche Strukturierer von Prozessen in den Unternehmen ist der Herbst. Mit der Erweiterung von Teams wird schnell klar, was besonders gefragt wird: Laut Umfrage der Bertelsmann Stiftung zählen im Ranking der SoftSkills: die folgenden: 1. Einsatzbereitschaft, 2. Teamfähigkeit, 3. Selbstständigkeit.Es ist also an der Zeit, die Fach- und Führungskräfte sowie neue Kolleginnen und Kollegen fit zu machen. Die Online-Kurse der time2know Content Library kommen dabei direkt zum Punkt und liefern auf Knopfdruck Umfragen, Hintergründe, Systematik und anschauliche Cases sowie den nötigen Praxisbezug.Mit den insgesamt mehr als 700 Online-Kursen aus derKursplattform sind Firmen sofort startklar , wenn es um digitales Lernen im Unternehmen geht.Speziell für den Bereichkann man sichgezielt Wissen aneignenDie Online-Kurse zeichnen sich dadurch aus, dass sie neben der Theorie sehr viele Übungen und Beispiele aus der Praxis enthalten. Damit liefern sie die Basis dafür, dass die Konzepte und Methoden am Arbeitsplatz angewendet werden können. Zu den 21 Themengebieten zählen unter anderem: Projektmanagement, Konzentration und Stressresistenz, Kommunikationsfähigkeit, Konfliktmanagement, Empathie und soziale Kompetenz, interkulturelle Kompetenz, Präsentationsfähigkeiten, Verhandlungsgeschick, konstruktives Feedback u.v.m.