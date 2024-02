HR und Künstliche Intelligenz

Ziele und Nutzen Governance Personalkapazität und Jobs Organisationale und personale Ressourcen Technische und finanzielle Ressourcen

Wie weit ist HR für die effektive Nutzung von KI? Das war der Fokus der Online-Befragung, die im Rahmen einer Studie zum Status Quo in den Unternehmen im DACH-Raum im letzten Jahr gestartet wurde.Die Erhebung und Befragung zum Einsatz Künstlicher Intelligenz in HR in der DACH-Region wurde vomunter Federführung von Prof. Dr. Anja Schmitz von der Hochschule Pforzheim entworfen. Es wurden knapp 30 Themen-Frageblöcke ausgewertet, die den aktuellen Einsatz und die Zukunft von KI-Tools in der eigenen Organisation unter Fach- und Führungskräften abfragen.Darauf aufbauend hat die time4you GmbH (Mitglied des Think Tank, vertreten durch die Geschäftsführerin Beate Bruns) eine Checkliste zur Readiness von HR für KI entwickelt, die dabei hilft, die eigenen Voraussetzungen zu erheben und Stärken und Schwächen in der Organisation zu identifizieren.Fünf Readiness Aspekte sind relevant:Mit Hilfe der Fragen kann der Status Quo der KI-Readiness ermittelt werden.Die Ergebnisse der Befragung in der Zusammenfassung können angefragt werden unter consulting@time4you.de