HR digital oder der Sprung ins kalte Wasser mit KI?

Auf die Frage: „Wird Künstliche Intelligenz den HR-Bereich in 10 Jahren ablösen oder komplett ersetzen?“ gab es einstimmige Ergebnisse beim LEARNTEC Trendbarometer in Karlsruhe. Fest steht jedoch: Die KI-Revolution hat bereits an vielen Fronten begonnen und ist in der Lage, Geschäftsmodelle radikal zu beeinflussen.Fragen dazu haben viele Unternehmen und HR-Abteilungen, die sich den Bereich Corporate Learning genauer anschauen und vorausschauend planen wollen. Die time4you GmbH und die Hochschule Pforzheim laden deshalb zur Live Session „HR digital: Ist unsere Lernorganisation bereit für die effektive Nutzung von Künstlicher Intelligenz? am 20. Juni 2023 um 10 Uhr im Rahmen der elearning Summit Tour und am 6. Juli 2023 um 14 Uhr in der time4you Eventreihe HR digital ein.Beate Bruns, Geschäftsführerin der time4you GmbH, und Prof. Dr. Anja Schmitz, Professorin für Personalmanagement/Human Resource Management an der Hochschule Pforzheim gehen gemeinsam den Fragen nach, welchen wirklichen Nutzen wir beim Corporate Learning aus der KI ziehen können. Zu klären ist bei der Bestandsaufnahme auch, welche Ressourcen es dafür gibt, wie man mit KI-Tools interagiert und welche Strategien sich daraus ergeben. Wie gut sind Weiterbildungsorganisationen auf die Herausforderungen aktueller und kommender Entwicklungen vorbereitet?Die Livesessions sind kostenfrei. Anmeldungen und Infos zu den beiden Terminen unter www.time4you.de/events TerminTerminAußerdem startet am 15. Juni die time4you LiveSession zum Aufbau einer eigenen Online-Akademie. Ein Trend, der aus vielen Gründen stark zu nimmt. Denn Online-Akademien haben zahlreiche Vorteile. Der Teilnehmerkreis kann flexibel Ort und Zeit des Lernens selbst bestimmen und die Weiterbildungsverantwortlichen gelangen durch ein digitales Angebot zu mehr Planungssicherheit. In dieser time4you LiveSession unter Leitung von Astrid Würthele werden die Aspekte für die Zukunftsfähigkeit einer Bildungsorganisation im Detail diskutiert.Termin2023: Eine eigene Online-Akademie aufbauen – Schlüsselfaktoren für einen erfolgreichen Start , Referentin: Astrid Würthele, Anmeldung hier