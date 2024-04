Grünes Lernen – mehr als ein Trend

Wir sind mitten drin im Grün, nicht nur frühlingsseitig, sondern auch beim Realisieren des nachhaltigen Lernens und bei zahlreichen Organisationsprozessen. CSR, Green Learning liegen im Trend und beschäftigen immer mehr Organisationen. Erfreulich, dass es in diesem Jahr zum ersten Male denTEC Eco Award geben wird. Mit dem Award werden auf der Messe in Karlsruhe nachhaltige Standkonzepte inkl. Messevorbereitung und -nachbereitung ausgezeichnet.Wie beim Frühjahrsputz ist auch die Bestandsaufnahme in den Unternehmen ein Muss, um Glanz- und Schwachstellen auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit zu identifizieren und die Firma in diesem Bereich weiter zu entwickelnKontinuität ist das A+O bei allen Nachhaltigkeitsprozessen und wesentlich für die Vorbereitung der entsprechenden Reports. Beim Thema Nachhaltigkeit können zudem kleine Schritte viel bringen. So kann zum Beispiel im Vorfeld von Präsenzveranstaltung darauf verzichtet werden die Unterlagen für den Teilnehmerkreis auszudrucken und zu verschicken. Auf der Lernplattform können die Lerninhalte online in den verschiedenen Formaten per Link und als pdf, Video, Quiz oder Web Based bereitgestellt werden. Generell gilt: Digitales Lernen ist in der Regel klimafreundlicher als das reine Präsenzlernen.Mit dem Online-Self-Check Nachhaltigkeit kann man sich schnell einen Überblick verschaffen und weitere Maßnahmen vorbereiten.Mehr Ideen zum Kulturwandel bei Nachhaltigkeitsthemen und Kompetenzvermittlung liefert das Whitepaper: Green Learning – Wie Weiterbildung klimafreundlicher wird . Anfragen an consulting@time4you.de oder zum Download hier Nachhaltigkeit vor Ort: time4you in Halle 2, Stand K18, LEARNTEC 2024