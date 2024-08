Digitalisierungslücken schließen und Know-how Aufbau im Unternehmen mit IBT TAS

Schaut man sich aktuelle Erhebungen und Umfragen an, so muss festgestellt werden: nie wurde der Begriff der Digitalisierung häufiger thematisiert. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass in den Unternehmen mehr Wissen dazu vorherrscht. Im Gegenteil: in allen Bereichen von HR gibt es laut aktueller DGFP HR Zukunfts-Studie nach wie vor große Lücken bei der digitalen Kompetenz, in Automatisierung und datenbasierten Prozessen. Auch bei der Verwaltung von Seminaren gibt es häufig zu viel im Mix sowie ineffiziente Tools und Prozesse.2000 Kurstermine in wenigen Stunden fehlerfrei planen, das ist der neue Softwarestandard für das Seminar-Management aus Karlsruhe. Die time4you Lösung IBT TAS legt Termine mit KI-Unterstützung fest und sorgt so auf intelligente Art und Weise für reibungslose Prozesse.Das ist nun möglich, denn man muss nur die Eckdaten festhalten, unter anderem Seminarleitung, Räume und Ausstattung, Urlaubszeiten, Reisekosten etc. Mit Hilfe der KI-Algorithmen plant dann die IBT TAS alle Termine samt Team, Räumen und Zubehör. Gleichzeitig optimiert IBT TAS die Planung für höchstmögliche Zufriedenheit oder Zusatzerfordernisse weiter. IBT TAS integriert zudem immer die aktuellen Buchungs- und Belegungsstände sowie Vorlagen für Briefe, E-Mails, Listen, Zertifikate, Feedback im Dashboard. Fazit: ob Seminar oder Workshop, Webinar oder Blended Learning: Mit IBT TAS organisiert man automatisch alle Formate im gesamten Prozess vom Erstellen der Stammdaten über die Publikation im Katalog und Online-Shop bis hin zum Controlling.Keine Prozessverwaltung ohne guten Content. Mit den mehr als 700 Online-Kursen und derKursplattform sind die Unternehmen sofort startklar , auch dann, wenn es schon ein LMS im Unternehmen gibt. Wenige Wochen nach dem Launch auf der Learntec haben zahlreiche Organisationen und Firmen zurückgemeldet, wie positiv die neuen Lern- und Weiterbildungsangebote über die time2know Plattform in den verschiedenen Teams und Abteilungen ankommen. Ein Alleinstellungsmerkmal sind zudem die 250.000 Bilddaten, die im Rahmen der IBT LCM Autorenlizenz verfügbar sind und alle Wünsche nach Illustrationen in Perfektion abdecken. Infos hier