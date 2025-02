Digitale Verwaltung und time4you mit e-Learning Award 2025 prämiert

Ein Vorbild für den öffentlichen Sektor: Baden-Württemberg und die Landeshauptstadt Stuttgart können sich freuen. Das neue Jahr startet für die Karlsruher time4you und die Landeshauptstadt Stuttgart mit einem renommierten Award und großer Anerkennung der Digitalisierungsexperten. Die Auszeichnung desin der Kategoriemit dem Schwerpunktgeht an das ProjektFazit des e-Learning Journals: „Das eLearning-Projekt „Digitaler Campus DiCa“ demonstriert eindrucksvoll, wie eine kommunale Verwaltung durch digitale Innovationen und strategisches Change-Management eine moderne Fort- und Weiterbildungslandschaft schaffen kann.“ Die Jury stellt weiterhin fest: Von der Verschlankung administrativer Prozesse bis zur individuellen Förderung lebenslangen Lernens – das Projekt vereint technologische Innovation mit strategischem Change-Management und ist ein Vorbild für den öffentlichen Sektor.Wie schafft man es eine moderne Lernplattform zu erstellen, welche erstmals digitale und hybride Lernformate für alle Mitarbeitenden einer Stadtverwaltung zugänglich macht? Die Landeshauptstadt Stuttgart zählt mit rund 16.000 Mitarbeitenden zu dengrößten Arbeitgebern in der Region Stuttgart. Dabei stellen zeitnahe Digitalisierungsanforderungen sowie zunehmend flexiblere Arbeitsformen besondere Anforderungen an die Fort- und Weiterbildungsstruktur. Zusammen mit der time4you GmbH ist mit dem Projekt „Digitaler Campus DiCa@LHS“ der Wandel vom traditionellen Präsenzangebot hin zu einer digitalen Lernplattform als zentraler Punkt für Fort- und Weiterbildung gelungen. Die strategische Bedeutung des Projekts wurde im Rahmen der „Personalstrategie 2030“ festgelegt, die lebenslanges Lernen und die digitale Transformation als zentrale Handlungsfelder definiert.Patrycja Holzapfel, Professional Services bei time4you und Projektverantwortliche für DICA freut sich sehr über den Erfolg: „Die Zusammenarbeit mit der Sachgebietsleitung vom BildungsCampus und der Stabsstelle Qualität und Qualifizierung der Landeshauptstadt Stuttgart war geprägt von großer Offenheit und Freude an den neuen Wegen, sodass eine großartige Teamleistung erreicht wurde. Ein wesentlicher Erfolg des Projekts ist die Digitalisierung der bislang papierbasierten Prozesse und die Einführung neuer Lernformate, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der heterogenen Belegschaft gerecht werden. Die Rückmeldungen haben das time4you Team sehr begeistert.“Zum Award Mehr zum Projekt