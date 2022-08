Der Mittelstand und das Lernen mit Blick auf Strategieentwicklung, Einsatz in der Praxis

Der September steht vor der Tür und damit beginnt für viele Unternehmen eine arbeitsintensive Zeit. Der Ausbildungsstart steht vor der Tür, neue Teams werden gebildet, es ist Zeit für den Blick Richtung Kongresse und Messen. Die time4you GmbH aus Karlsruhe hat sich in den kommenden Wochen neben aktuellen Trends, die zum Beispiel auf der Zukunft Personal (ZP virtual) präsentiert werden, der Praxis gewidmet und hier besonders auf den Mittelstand geschaut.Am 22. September wird so von 10 bis 11 Uhr das kostenfreie Webinar „Weiterbildung bei ZwickRoell: Kompetenz im Zentrum - aus Tradition für Zukunftssicherheit“ stattfinden. Als weltweiter Innovationsführer in der Werkstoffprüfung/Materialprüfung und zuverlässiger Industriepartner für sichere Prüfergebnisse sind Qualität und Präzision Teil der DNA der ZwickRoell Gruppe und die Weiterbildung hat dabei eine zentrale Bedeutung. Im Gespräch mit Christina Neuhoff von der time4you erzählt Carmen Arieta-Wild, Project Manager bei der ZwickRoell GmbH & Co. KG, von den Herausforderungen und Etappen zur Realisierung einer umfassenden Weiterbildungslösung für Mitarbeitende, Partner und Kunden im weltweiten Einsatz.Ein weiteres Thema ist die Bildung im Umfeld von Wirtschaftsthemen. Ökonomische Bildung zu fördern ist auch eines der Ziele der Stiftung Würth. Zentral ist dabei die Zusammenarbeit mit den Schulen. Am 29. September erläutert Stefanie Hagenmüller von der Würth Stiftung unter dem Titel „Wie unternehmerische Praxis (digital) in die Schulen kommt“ im Dialog mit den Teilnehmern wie Unternehmen erfolgreich mit Schulen kooperieren.Außerdem gibt es im September kostenfreie Web-Sessions zur KI-Praxis und zum Aufbau eigener Onlineakademien. Am 29. September referiert Dr. Michael Roll von der time4you auf der Collaboration Conference Conference, Heidelberg im Praxis-Café dazu, wie eine (Lern-)Plattform interorganisationales Lernen ermöglichen kann.TERMINE08.09.2022, 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr: Onlinekurs: Conversational Learning – Attraktives Lernen mit Bots08.09.2022, 14.00 bis 14.45 Uhr: Webinar: Eine eigene Online-Akademie aufbauen – Schlüsselfaktoren für einen erfolgreichen Start 22.09.2022, 10.00-11.00 Uhr: „Weiterbildung bei ZwickRoell: Kompetenz im Zentrum - aus Tradition für Zukunftssicherheit“29.09.2022, 14.00-14.45 Uhr: Wie unternehmerische Praxis (digital) in die Schulen kommt, Referentin: Stefanie Hagenmüller, Stiftung WürthMehr Termine unter www.time4you.de/events Geschichten und Gedanken rund um das Lernen: der YouTube Kanal von time4you