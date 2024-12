Cybersicherheit und Künstliche Intelligenz– theoretisches Grundlagenwissen mit System gefragter denn je

Jeder vierte Verantwortliche für IT-Sicherheit muss sich von Vorgesetzten anhören, Cybersicherheit sei doch ganz einfach. In der Praxis gestaltet sich dies zumeist sehr viel komplexer. Auch bei Mitarbeiterumfragen stellt sich unabhängig von Vorwissen und konkretem Stellenprofil die Frage: wie fit sind wir im Umgang mit Sicherheitsfragen, Social Media Einsatz, Datenschutz, BYOD und KI-Tests? In der Regel führt dies zu umfangreichen Diskussionen mit Fallbeispielen aus Medien und Praxis. Fazit: Die Fragen bleiben, es muss mit Blick auf die Schwachstellen kontinuierlich und mit Experten Know-how geschult werden. Hinzu kommen zahlreiche gesetzliche Regelungen wie der EU AI Act. Hier müssen schon ab Februar 2025 laut Art. 4 der KI-Verordnung die Mitarbeitenden in Unternehmen, die KI-Systeme anbieten oder auch nur betreiben, verpflichtend ihre KI-Kompetenz nachweisen. In der Praxis kann dies Prozesse betreffen, wenn zum Beispiel externe KI-Tools wie Chatbots für den Kundenservice genutzt werden oder wenn man intern den Mitarbeitenden ChatGPT zur Verfügung stellt. Es wird also nichts dem Zufall überlassen und die Personalabteilung muss in der Regel schon jetzt neue Schulungen zum Thema KI planen. Auch bei den Sicherheitsfragen geht es neben der DSGVO um weitreichende gesetzliche Regelungen ab September 2025. Dann gelten die neuen Regeln des Data Act der Europäischen Union. Diese ergänzen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und ziehen neue Rechte und Pflichten nach sich, die für fast alle Bereiche in Wirtschaft und Gesellschaft relevant sein werden.Für die Mitarbeiterschulungen kann dieunter anderem in den Bereichen IT-Sicherheit genutzt werden.Anfänger, Quereinsteiger aber auch IT-Profis erhalten in 179 Online-Kursen alle relevanten Themen um Cybersicherheit, Programmierung und Technologien. Die Online-Kurse zum Thema Künstliche Intelligenz aus der time2know Content Library befassen sich unter anderem mit KI und Datenschutz: Chancen und Risiken in der digitalen Welt, mit Künstlicher Intelligenz in der Industrie u.v.m.Mit den insgesamt mehr als 700 Online-Kursen aus derContent Bibliothek sind die Mitarbeitenden immer up to date.Überblick über den unkomplizierten Einstieg und Termine6. Februar 2025 // 14-14.45 Uhr // Zur Anmeldung Für alle Fragen rund um den Datenschutz und Einsatz von IT-Systemen in HR liefert die Checkliste von time4you einen guten Überblick. Die Checkliste ist hier frei verfügbar