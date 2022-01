Champion im Weiterbildungsmanagement

Manchmal muss es einfach mal ein Diamant sein, auch wenn das neue Jahr gelassen ruhig in die nächsten Wochen schaut. Der Januar startet für time4you mit einem begehrten Award. Mit dem Siegelim Bereich Weiterbildungsmanagement wurden in der aktuellen PUR-HR Studie 2022 diebewertet.Im Professional User Rating der techconsult Studie: Human Resource Solutions 2022“ (PUR-HR) haben die Anwender für time4you Spitzenwerte und das Siegelim Bereich Weiterbildungsmanagement vergeben. Die Bewertung seitens der Anwenderunternehmen bei der techconsult Studie erfolgte in den Dimensionen Company Rating (Herstellerbewertung) und Technology/Solution Rating (Lösungsbewertung). Dabei erfolgte das Rating in den zwei Dimensionen mit mehr als 60 Kriterien in 14 Unterkategorien. Überdurchschnittliche Werte erreichte time4you unter anderem mit Höchstbewertung in den Bereichen Service & Support, Preis- und Bezugsmodelle, Vertriebspartner und Partnernetzwerk, Informations – Beratungs- und Weiterbildungsleistungen sowie beim Angebot an ergänzenden HR-Lösungen, Management- und Intergrationstools, beim sozialen Engagement sowie Nachhaltigkeit.Zur Studie 2022 Für das „Professional User Rating: Human Resources 2022“ (PUR HR) haben zum 4. Mal mehr als 3.000 Anwenderunternehmen ihre eingesetzten Lösungen und die entsprechenden Softwarehersteller bewertet. Im Bereich Weiterbildung überzeugte die time4you als Champion. In diese Kategorie gelangen Unternehmen, die sowohl eine exzellente Unternehmensbewertung als auch eine exzellente Lösungs- und Technologiebewertung erreichen. Infos: www.techconsult.de (Studien und PUR)