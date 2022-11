Barrierefrei lernen – die Nikolauspflege und time4you machen es vor

Digitales Lernen liegt im Trend. Barrierefreiheit ist dabei ein wichtiger Punkt, der von Anfang an in Konzeption und Umsetzung bedacht werden muss. Wie dies gelingen kann, zeigt die Nikolauspflege , eines der führenden Kompetenzzentren für Blindheit, Sehbehinderung und Mehrfachbehinderung. Ende 2021 startete das Stuttgarter Kompetenzzentrum mit der Digitalisierung der Fort- und Weiterbildungsprozesse, um darauf aufbauend Stück für Stück digitales Lernen zu implementieren. Im Auswahlprozess wurde darauf geachtet, geeignete LMS-Anbieter zu finden, die die barrierefreie Nutzung ermöglichen und die Entscheidung fiel auf den IBT SERVER und die time4you GmbH.Das Fortbildungsangebot im IBT LMS bei der NIKOAkademie wird für alle Mitarbeitenden barrierefrei zur Verfügung gestellt, von internen Fortbildungsangeboten, Pflichtschulungen bis hin zur Beantragung externer Fortbildungen. Mitarbeitende, Führungskräfte und Trainingsverwaltung finden ebenso wie die Mitarbeitervertretung alle fortbildungsrelevanten Aufgaben und Informationen einfach und schnell in ihren Cockpits.Im gemeinsamen Prozess des Aufbaus des LMS für die NIKOAkademie ging es darum das System vorab von Menschen mit Blindheit oder Sehbehinderung testen zu lassen. In der Vorbereitungsphase wurden alle beteiligten Gruppen und Bereiche mit ihren konkreten Ansprüchen und Fragen von Beginn an aktiv mit einbezogen. „Mit Spannung haben wir den Go-Live unserer NIKOAkademie erwartet. Die durchweg positive Resonanz freut uns sehr und zeigt uns, dass sich die intensive Vorbereitung gelohnt hat. Besonders gut kommt bei den Mitarbeitenden und Führungskräften die gute Usability an, sowie die Möglichkeit Fortbildungen schnell und einfach zu genehmigen!“ berichtet die Projektleitung und Referentin für Personalentwicklung und Personalmarketing der Nikolauspflege – Stiftung für blinde und sehbehinderte Menschen.“Worauf es unter anderem ankommt und was gute Lernplattformen und digitale Lerninhalte leisten sollten, um Inklusion zu ermöglichen, erläutert die Checkliste von time4you.Unter anderem ist auf Audiobeschreibungen, bestimmte pdfs aber auch auf die Farbauswahl zu achten. Die kostenfreie