Autorentools, Onlineakademien und Storytelling fürs digitale Lernen - der Juli im Überblick

Der Juli steht bei der Karlsruher time4you ganz im Zeichen von Kommunikation und Praxistipps. Die Werkstattgespräche im Juli bieten so einen guten Einblick in die Welt des E-Learnings und der digitalen Weiterbildung für Unternehmen, Institutionen, für Trainer und Weiterbildungsverantwortliche.Am 5. Juli werden auf der virtuellen Fachkonferenz, der L&Dpro Online-Konferenz, durch time4you zahlreiche Ideen für den Aufbau einer eigenen Online-Akademie vermittelt. Im Anschluss daran moderiert Astrid Würthele, Inside Sales Consultant bei der time4you, den Fachaustausch der Teilnehmer zu Praxis und Theorie und klärt die wichtigsten Fragen für den Start der eigenen Akademie.Am 08.Juli beginnen in Kooperation mit dem eLearning Journal die Werkstattgespräche zum Thema Autorentools. Beate Bruns und Christina Neuhoff zeigen im Webinar, wie man bei der Entscheidung für ein Autorentool am besten vorgeht. Das Angebot reicht hier von Standardwerkzeugen für klassische Web Based Trainings (WBT) bis hin zu speziellen Tools für ein Quiz, Lernspiele und Videos.Schließlich entscheidet die Wahl desrichtigen Tools darüber, wie man effizient selbst E-Learning-Inhalte erstellt und somit häufig auch überLernerfolg und Motivation ganzer Teams. Es werden die unterschiedlichen Einsatzbereiche vorgestellt sowie strategische und praktische Aspekte bei der Entscheidung für Autorentools erläutert. Apropos Gespräche: Wenn nicht spannend und kontinuierlich unterhalten werden kann, dann verliert man die Lernenden schneller als gedacht. Deshalb ist gutes Storytelling so entscheidend. Autorin und Learning Design Expertin Dr. Cäcilie Kowald wird am 15. Juli im Gespräch mit den Teilnehmern der Onlinesitzung „E-Learning-Werkstatt: Storytelling – Ihr Weg zu attraktiven Lerninhalten“ Expertenwissen mit den Teilnehmern teilen.Mehr Termine für 2021 unter www.time4you.de/events Wer sich zusätzlich per Checkliste zu den Themen informieren möchte, kann sich in der Rubrik Checklisten und Studien informieren.Unter anderem sind dort die kostenfreien Checkliste zu Autorentools und Erstellung von Web Based Trainings sowie weitere Themengebiete rund um Künstliche Intelligenz, Lernbots und den Erfolgskriterien beim digitalen Lernen zu finden.