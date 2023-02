Ausbildung für morgen und Trends in Learning Eco Systemen

- time4you bei der Bitkom Bildungskonferenz, L&D Pro und der HR Online Fachkonferenz „Corporate E-Learning und Wissensmanagement“

Learning Analytics, Kompetenzentwicklung und die kritische Frage nach dem „alten und neuen Modell Ausbildung“. Im März gibt es frischen Wind in den Veranstaltungen rund ums Digitale Lernen, Aus- und Weiterbildung. Die time4you begleitet mit ihren Experten unter anderem die L&D Pro, Bitkom Bildungskonferenz und die HR Online Fachkonferenz „Corporate E-Learning und Wissensmanagement“.Am 23. März 2023 stellt Dr. Hartwig Holzapfel, Director Professional Services & Sales, Mitglied der Geschäftsleitung der time4you GmbH, innovative Initiativen ausgewählter mittelständischer Unternehmen vor. Alle haben die Herausforderung im Hinblick auf erfolgreiche Ausbildungsmodelle der Zukunft angenommen. Die visionären Beispiele zeigen, wie man wirksame Trends im Lernen und in der Arbeitswelt setzt. Fachkräftemangel, Generation Z, Klimaneutralität und Digitalisierung – wie beeinflusst das die Ausbildung? Diskutiert wird es auf der Education Stage am 23. März um 13.05 Uhr. Infos und Anmeldung zum Event hier Mehr zu Future of Learning and Development liefert auch die L&D Pro Konferenz. Damit man passende Kandidaten für offene Stellen findet und zielgerichtete Qualifizierungsmaßnahmen entwickeln kann, braucht es Kompetenzmolle. Häufig scheitern Unternehmen allerdings daran, vorhandene und erprobte Kompetenzmodelle in die Praxis zu integrieren. Dr. Roll von time4you erläutert die Hintergründe auf der L&D Pro Anfang März. Infos hier Am 28. März geht es mit Dr. Michael Roll zur HR Online Fachkonferenz „Corporate E-Learning und Wissensmanagement“. Beim Webinar „Trends in Learning Eco Systemen -Was passiert gerade und was könnte noch kommen?" berichtet Dr. Roll aus der Praxis. Schon länger setzen Unternehmen verstärkt auf personalisierte Lern-Ökosysteme und integrieren darin unter anderem Microlearning, Gamification und intuitive Organisation, um die Effektivität von Lernprozessen zu steigern. Dabei werden mittels künstlicher Intelligenz smarte Recommendations und Datenanalyse-Tools immer wichtiger, denn sie optimieren den individuellen Lernprozess auf neue Art und Weise. Anmeldung hier Mehr Infos unter www.time4you.de/events