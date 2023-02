Neues Kulturprogramm in der Klosterkirche Erlenbad

Klosterkirche Erlenbad wird zum soziokulturellen Zentrum für Kultur und Kommunikation, ein Ort der Musik und der Inspiration

Auftaktveranstaltung sind die Tage der Begegnung vom 17. bis zum 25. März 2023



In Grossmanns Kloster Erlenbad kommt Bewegung: Die prachtvolle Klosterkirche soll zu einem soziokulturellen Zentrum werden und bietet bereits Mitte März die erste Veranstaltung an. Ein wichtiger Teil dieser Entwicklung ist die gemeinnützige Klosterkirche Erlenbad gGmbH mit Geschäftsführer OIaf Fütterer, der in Mittelbaden als Dirigent und Chorleiter, Veranstalter klassischer Konzerte und als Kulturmanager bekannt ist.



Als Auftaktveranstaltung lädt die Klosterkirche vom 17. bis 25. März zu den „Tagen der Begegnung“ ein. Geplant ist, die Kirche mit Konzerten, Lesungen und Podiumsdiskussionen zu beleben. Bundesweit bekannte Künstler und Persönlichkeiten sollen in der Klosterkirche eine Bühne finden und so eine Strahlkraft für den Ort und die gesamte Region bis in das Elsass hinein entwickeln.



Die neue Nutzung als soziokulturelles Zentrum ist eine Entscheidung von Jürgen Grossmann:

„Wir haben in den vergangenen Monaten viele Möglichkeiten für die Nutzung der Kirche abgewogen. Ein Hotel war angedacht, eine Hochzeitslocation und solche Dinge. Das hat mich nicht überzeugt.

Mir ist wichtig, dass dieser Ort würdig genutzt wird.“ Zur Vorbereitung und Unterzeichnung des Kaufvertrags über das Kloster war Grossmann viel auf dem Klostergelände und in Kontakt mit den Ordensschwestern. Er habe dabei erkannt, welche Bedeutung die Klosterkirche als Ort der Konzerte und der Kultur schon jetzt habe, und daher so entschieden: „Wir haben ein Nutzungskonzept angestoßen, das garantiert, dass die Klosterkirche öffentlich und erlebbar bleibt. Deshalb haben wir Olaf Fütterer, der mit seinen Ensembles hier schon öfter aktiv war, darum gebeten, auf Grundlage seiner Kenntnisse und Kontakte das passende kulturelle Programm für die angedachte Nutzung zu entwerfen.“ Die Grossmann Group unterstützt das Vorhaben außerdem mit einem an die Bedürfnisse und Möglichkeiten des gemeinnützigen Trägers angepassten Mietkonzept und soll die gemeinnützige Trägergesellschaft auch mit der Gründung eines Fördervereins (dem Erlenbader Kreis) unterstützen.



„Wir freuen uns, dass die Klosterkirche auch künftig als öffentlicher Ort für Kultur und Gemeinschaft dient“, sagt Schwester Rita Eble, die Oberin der Erlenbader Franziskanerinnen und Provinzoberin der Europäischen Provinz. „In der Vergangenheit hat die Kirche schon oft bewiesen, was sie für eine ausgezeichnete Akustik hat, und vielen Menschen in und um Sasbach Freude gemacht. Es ist schön, dass Olaf Fütterer und Jürgen Grossmann diese Tradition fortführen.“



Grossmann hat das Kloster Erlenbad mit Ende des Jahres 2022 erworben und arbeitet daran, das ehemalige Kloster, künftig: Palais Erlenbad, unter anderem zu einer Residenz für anspruchsvolle Mieter in den drei Wohnflügeln des Gebäudes zu machen.



Die Tage der Begegnung, gefördert vom Land Baden-Württemberg



Die Projektwoche mit den vom Land Baden-Württemberg geförderten Tagen der Begegnung beginnt am 17. März 2023. An acht Tagen sind sieben öffentliche Veranstaltungen geboten, die mehr sind als nur ein Vorgeschmack auf das künftige Programm. In offenen Gesangsproben etwa sollen gerade der Mitmach-Charakter und die unmittelbare Erlebbarkeit von Musik und Gesang die Klosterkirche Erlenbad als neuen Ort der Kommunikation und Kultur gebührend einführen. „Das wird ein leichtes und zugleich tiefes Erlebnis für jeden, der kommt“, sagt Fütterer. „Sie spazieren herein wie in einen Kreativ- oder Atelierraum und wenn Sie Lust haben, nehmen Sie einfach selbst an der Probe teil. Genau so nämlich verstehen wir Kultur.“



Fütterer präsentiert sein Konzept am Freitagabend, dem 17. März ab 19 Uhr bei der Eröffnungsveranstaltung. Es folgen Begegnungen und Präsentationen, unter anderem der Singakademie Ortenau am Samstag und dem Streichorchester den Musicians sans frontières Alsace-Ortenau am Sonntag. Am Montagabend kommen auf Einladung von Jürgen und Mila Grossmann zum ersten Mal potenzielle Förderer der Klosterkirche Erlenbad zusammen, begleitet von der Bigband All about Jazz Baden-Baden. Von Dienstag bis Samstag folgen diverse Konzerte, Dienstag bis Donnerstag mit offenen Proben.



„Das wird ein leichtes und zugleich tiefes Erlebnis:

Sie spazieren herein wie in einen Kreativ- oder Atelierraum und wenn Sie Lust haben, nehmen Sie einfach selbst an der Probe teil.

Genau so verstehen wir Kultur.“

Olaf Fütterer, Geschäftsführer der gemeinnützigen Klosterkirche Erlenbad gGmbH



Die von Fütterer geleitete Singakademie Ortenau wird sich maßgeblich in die Vorbereitung und Durchführung einbringen. Die Tage der Begegnung werden im Förderprogramm „FreiRäume“ des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg gefördert. Ziel des Förderprogramms ist es, Plattformen für Kunst und Kultur im ländlichen Raum zu schaffen. Unterstützt werden Kommunen, Kultureinrichtungen, Vereine und bürgerschaftliche Initiativen.



Zukunftskonzept Klosterkirche Erlenbad



Das von Fütterer erarbeitete langfristige Nutzungs- und Betriebskonzept der Klosterkirche Erlenbad stützt sich auf drei Säulen: Bei der ersten und vorrangigen Säule, von Fütterer lateinisch Prioritas genannt, stehen Vereine, Musikgruppen und weitere Akteure der Soziokultur als „Klangkörper der Region“ im Zentrum, organisieren Veranstaltungen, führen Konzerte auf und entwickeln mit ihm gemeinsam ein kohärentes Programmangebot für die Region. Die zweite Säule, Accedit genannt, bildet die deutsch-französische Kulturinitiative Vox Rheni unter Fütterers künstlerischer Leitung und mit Teilnahme der Chöre Singakademie Ortenau und Collegium vocale Strasbourg-Ortenau. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf der gemeinsamen kulturellen Arbeit auf beiden Seiten des Rheins. Die dritte Säule trägt den englischen Titel Inspire. Sie fasst ein breites Angebot von diversen Theater-, Kunst- und Musikangeboten über einen spirituellen Teil bis hin zu einemangedachten Talkformat mit bundesweit bekannten Gästen namens Erlenbader Gespräche und soll das Angebot der ersten zwei Säulen damit noch erweitern. Mindestens zweimal im Jahr sollen überragende Vokalensembles mit internationalem Renommee eingeladen werden. Insgesamt könnten im Jahr bis zu 58 kulturelle Veranstaltungen aus den verschiedenen Bereichen angeboten werden. Bei der Organisation setzt Fütterer auf ein breites Netzwerk aus Partnern aus Kultur und Tourismus, darunter etwa auch die Tourismusinitiative des Landratsamts Ortenau.



Ziel des Konzepts ist die Schaffung eines kulturellen und soziokulturellen Zentrums – was Fütterer gestützt auf die Arbeit des Kulturhistorikers Hermann Glaser wie folgt definiert: „Es geht um Kultur von allen für alle. Wir gründen eine Kultureinrichtung, die für eine enge Verknüpfung von Kunst und Kultur mit der Gesellschaft einsteht.“ Laut Fütterer reiht sich die Klosterkirche Erlenbad mit dieser Zielsetzung ein in die 77 bestehenden soziokulturellen Zentren und Kulturinitiativen in Baden-Württemberg.



Zur Person Olaf Fütterer



Fütterer arbeitet als Kulturmanager sowie Personal- und Unternehmensberater und ist Dirigent, Chorleiter und Organist mit künstlerischer Ausbildung sowie einer betriebswirtschaftlichen Ausbildung im Personalwesen. Er war Orchestermanager des RBO Rundfunkblasorchester Leipzig und Mitinitiator der Bläserakademie Sachsen sowie Gesamtkoordinator des Festspielhauses Baden-Baden in den Eröffnungsjahren. In seiner Laufbahn leitete er parallel zahlreiche Chöre und Orchester, darunter aktuell die Singakademie Ortenau (SAO) und das Collegium Vocale Strasbourg-Ortenau (CVSO), den Lufthansa Konzertchor (LH) und das Vocalensemble Breisach (VEB) die unter anderem gemeinsam und je Werk mit bis zu 170 Sängern auftreten. Zudem ist Fütterer künstlerischer Leiter der deutsch-französischen Kulturinitiative „Vox Rheni – Stimme des Rheins – Kultur im Herzen Europas“ in Strasbourg.