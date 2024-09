Zum Auftakt der Tessiner Wochen im Park im Grünen in Basel Collaborative Painting und ein Kastanienbaum

Vergangene Woche war dasund diezum Auftakt der Tessiner Wochen im Park im Grünen in Basel zu Gast. Sie stellten bei dieser Gelegenheit das MICE-Angebot (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) des Tessins vor. Besonders im Fokus standen neue Ideen für Gruppenaktivitäten und Veranstaltungsorte, die sowohl Innovation als auch Nachhaltigkeit vereinen. Im Anschluss an die Präsentation leitete die Künstlerin Alejandra Abad einen Collaborative-Painting-Workshop, bei dem ein beeindruckendes Werk mit dem Titel „Diversity“ entstand, das dem Park im Grünen als Geschenk überreicht wurde.Das Programm setzte sich im Tessiner Garten des Parks im Grünen in Basel im Beisein vieler Gäste und Ehrengäste fort. Nach einem stärkenden Apéro Riche, serviert vom– dem dritten Partner dieses Events –, wurde bei herrlichem Sonnenschein gemeinsam ein Kastanienbaum im Tessiner Garten gepflanzt. „Der Kastanienbaum, ein Symbol für Wärme und Gastfreundschaft, steht für das, was das Tessin nach Basel bringen möchte“, sagte Manuela Nicoletti, Director of Marketing und Country Managerin CH. Begleitet von Tessiner Musikanten rundete dieses Highlight den Event ab.Die Tessiner Wochen im Park im Grünen dauern bis zum 6. Oktober 2024 an. In dieser Zeit finden die Gäste des Parks im Grünen ausserdem lokale Tessiner Spezialitäten im Self Service Restaurant Seegarten.Die Farbe der Kastanie, das warme „Chestnut Brown“, spiegelt nicht nur die natürliche Schönheit des Tessins im Herbst wider, sondern auch die tief verwurzelten Traditionen rund um die Kastanienzeit. Dies ist Teil der Herbstkampagne „Die Farben des Tessins – Erlebe den schönsten Herbst der Schweiz“, die dazu einlädt, die Vielfalt des Tessiner Herbstes zu entdecken. Von den traditionellen Kastanienfesten bis hin zum Be- und Entladen der Grà – den typischen Steinhäusern, in denen Kastanien zwischen Oktober und Anfang November getrocknet werden – gibt es unzählige Veranstaltungen, die diesen Herbst besonders machen.Dank der Herbstaktion wird ein Aufenthalt im Tessin zudem attraktiver: 20% Rabatt auf Hotel sowie die An- und Rückreise mit dem öffentlichen Verkehr, 50 % Ermässigung bei der SBB für den Gepäcktransport für Park & Ride und kostenfreie Sitzplatzreservierung.Auf der Website von Tessin Tourismus finden sich weitere Inspirationen für einen unvergesslichen Herbsturlaub ticino.ch/colori , unter anderen auch im Valle Maggia, das nun wieder vollends zugänglich ist.