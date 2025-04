Wandern, Trailrunning, Klettern oder Biken

Mit längeren Tagen und mildem Klima verwandelt sich das Tessin im Frühling in einen natürlichen Abenteuerpark. Die Region bietet ideale Bedingungen für Wanderungen, Trailrunning, Sportklettern und Fahrradtouren. Ab Ende April beginnen symbolisch die Höhenwanderungen entlang der Grate, eine besonders eindrückliche Art, die Tessiner Berglandschaft zu entdecken. Die Monate Mai und Juni sind besonders geeignet für Ausflüge in höhere Lagen, um atemberaubende Ausblicke wie jene im heiligen Wald von Mergugno neu zu erleben. Dank der vielfältigen Landschaft, gut ausgeschilderten Wegen und der topografischen Vielfalt gilt das Tessin als ideales Ziel für einen aktiven Frühlingsurlaub.Oberhalb von Brissago, auf über 1'000 Metern Höhe, liegt das Waldreservat von Mergugno, einer von zehn Wäldern in der Schweiz, die man einmal im Leben gesehen haben sollte. Dort wächst der seltene und faszinierende Alpen-Goldregen. Der jahrhundertealte Baumbestand, der bereits seit dem Mittelalter geschützt ist, macht diesen Wald zu einem der eindrucksvollsten subalpinen Gebiete der Schweiz. Die Blütezeit von Mai bis Juni färbt die Landschaft leuchtend gelb und hüllt sie in einen süßen Duft. Der gut gepflegte Wanderweg beginnt im Dorf Mergugno und führt über die Alpe Arolgia bis zur Capanna al Legn auf 1'600 Metern. Wer möchte, kann von hier aus weiter bis zum Ghiridone (2'188 m) steigen, dem höchsten Gipfel am Lago Maggiore. Der Gratweg zur Spitze bietet ein 360°-Panorama, das alle Mühen der Wanderung vergessen lässt.Der 1'816 Meter hohe Monte Bar bietet eine abwechslungsreiche Route durch malerische Dörfer, Wälder und Almen. Ausgangspunkt ist Bogno im Val Colla. Die Wanderung führt über die Alpe Cottino, die für ihre schottischen Hochlandrinder bekannt ist, zur Capanna San Lucio mit Panoramablick auf die Täler Val Colla und Val Cavargna. Der sonnige Höhenweg lädt zu einer Rast auf der Alpe Pietrarossa mit ihren typischen Käsespezialitäten ein, bevor man die Capanna Monte Bar erreicht. Von dort reicht der Blick vom Luganersee bis zu den Alpen. Der Abstieg endet in Corticiasca, das mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar ist. Eine ideale Wanderung für Ruhesuchende, Naturliebhaber und Feinschmecker.Eine Seilbahnfahrt von Orselina nach Cardada und weiter nach Cimetta eröffnet den Zugang zu einem beeindruckenden alpinen Wanderweg. Auf 1'670 Metern startet der Trail mit Blick auf den Lago Maggiore und die Alpen. Die Route führt über die Cima della Trosa hinab ins malerische Dorf Mergoscia. Almen, Weiden und historische Einblicke säumen den Weg zum Lago di Vogorno mit der berühmten Verzasca-Staumauer, ein Erlebnis, das Natur, Kultur und Landschaft auf besondere Weise verbindet.Die Abfahrt durch das Leventina-Tal auf der nationalen Radroute Nr. 3 von „SchweizMobil“ ist ein besonderes Erlebnis: In wenigen Kilometern durchquert man drei Klimazonen. Von alpinen Wäldern über Weinberge geht es bis hin zu Palmenlandschaften. Dabei ist auch kulturell viel geboten: vom historischen Dazio Grande, die alte Zollstation am Gottard, über Renaissancehäuser in Faido bis hin zur romanischen Kirche San Nicolao in Giornico. Der Weg führt weiter über das spektakuläre Biaschina-Viadukt nach Bellinzona, eine Strecke, die visuelle und geschichtliche Eindrücke verbindet.Die Capanna del Pairolo liegt in der oberen Val Colla, etwa eine Stunde von Cimadera entfernt. Mit über 80 Kletterrouten und einem günstigen Mikroklima ist die Region ein Paradies für Kletterer. Nur eine halbe Stunde entfernt befindet sich das beeindruckende Dolomitenmassiv der «Denti della Vecchia» («Zähne der Alten») das sich bis zur italienischen Grenze erstreckt. Hier erwarten die Besucher rund 300 Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden sowie zahlreiche Wandermöglichkeiten.Für Abenteuerlustige bietet die Staumauer von Luzzone ein einzigartiges Erlebnis: die längste künstliche Kletterroute der Welt auf einer 165 Meter hohen Betonwand. Rund 650 Griffe und Haken ermöglichen eine Route mit fünf Seillängen, deren Schwierigkeitsgrad zunehmend steigt und dessen oberste Abschnitte sogar leicht überhängend sind. Eine echte Herausforderung für geübte Kletterinnen und Kletterer und ein unvergessliches Erlebnis.