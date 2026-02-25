Tourismus 2025 - Statistik und Erfolgsbilanz

Das vergangene Jahr war für den Tessiner Tourismus positiv. Insgesamt wurden knapp 8,6 Millionen Logiernächte verzeichnet, davon über 2,5 Millionen in der Hotellerie. Der Schweizer Markt kehrte mit einem Plus von 1% wieder auf einen Wachstumspfad zurück und die internationalen Märkte legten um 8% zu.



2025 bestätigt sich als Jahr der Konsolidierung für den Tessiner Tourismus.



Dies zeigen die heute vom Bundesamt für Statistik veröffentlichten Daten der Beherbergungsstatistik (HESTA) zu den Logiernächten in Hotelbetrieben. Die Zahlen belegen eine insgesamt stabile Entwicklung der Branche mit positiven Signalen in mehreren Schlüsselmärkten. Insgesamt wurden exakt 2'510'079 Hotelübernachtungen registriert, was einer Zunahme von 3,7% gegenüber dem Vorjahr entspricht.



Die Schweiz bleibt mit einem Anteil von 60% an den gesamten Hotelübernachtungen der wichtigste Herkunftsmarkt für das Tessin. Gegenüber dem Vorjahr ist ein leichter Anstieg von +1% festzustellen. Im Vergleich zu 2019 beträgt das Wachstum 6%.



Der US-amerikanische Markt zeichnet sich weiterhin durch Dynamik und Wachstumskraft aus: Im Vergleich zu 2019 ist die Zahl der Logiernächte um nahezu 50% gestiegen, womit die USA mittelfristig die stärkste Entwicklung aller Märkte verzeichnen. Auch im Vergleich zu 2024 ist das Wachstum mit +11% bemerkenswert. Ein weiterer ausländischer Markt mit sehr guter Jahresbilanz ist Grossbritannien mit +14% gegenüber 2024. Zunahmen verzeichneten alle übrigen Märkte mit Ausnahme Frankreichs (-1%) und der Golfstaaten (-7%).



Eine bemerkenswerte Erkenntnis ergibt sich aus der Vierjahresanalyse: Seit 2010 stellt der Zeitraum 2022–2025 die erfolgreichste Phase bei den Hotelübernachtungen dar, mit durchschnittlich rund 2,49 Millionen Logiernächten pro Jahr.



„Die Zahlen von 2025 bestätigen, dass es dem Tessiner Tourismus gelungen ist, seine Position in einem sehr wettbewerbsintensiven internationalen Umfeld zu stärken“, betont Angelo Trotta, Direktor von Ticino Turismo. „Das deutliche Wachstum in Märkten wie den USA sowie die positive Entwicklung in mehreren europäischen Märkten zeigen, dass die in den letzten Jahren geleistete Positionierungsarbeit konkrete Resultate bringt. Gleichzeitig bildet die Stabilität des Schweizer Marktes eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung. Das Ergebnis des Vierjahreszeitraums 2022–2025 bestätigt, dass es sich nicht um einen einmaligen Effekt, sondern um einen strukturellen Trend handelt."



Auch im Bereich der Campingplätze und sonstigen Unterkünfte sind Zuwächse zu beobachten.



Im Campingsektor zeigen die noch provisorischen Zahlen für 2025 nach der Abschwächung im Jahr 2024 wieder Wachstumssignale (1,04 Millionen Logiernächte, +4,5%). Auch in diesem Segment weist die Vierjahresanalyse seit 2010 eine sehr positive Entwicklung auf.



Bei den Kurzzeitvermietungen (Zimmer und Wohnungen, die über Plattformen wie Airbnb vermietet werden) deuten erste Zahlen, mit rund 1,13 Millionen Logiernächten, auf ein Ergebnis auf Vorjahresniveau hin.



Unter Berücksichtigung aller Beherbergungskategorien bleibt die Gesamtzahl der Übernachtungen im Tessin auf hohem Niveau: 2025 wurden knapp 8,6 Millionen Logiernächte verzeichnet.



Mit optimistischem Blick in die Zukunft



Auch für das laufende Jahr sowie für 2027 sind die Aussichten positiv. Laut einer im Oktober 2025 veröffentlichten Studie von BAK Economics wird das Tessin trotz anhaltender internationaler Instabilität weiterhin eine gefragte Destination bleiben. Die Studie prognostiziert für das Tessin einen Anstieg der Hotelübernachtungen um 2,3% im Jahr 2026 und um 4,3% im Jahr 2027.



Kampagne „Das musst du erlebt haben“ und über 200 Aktivitäten in der Schweiz sowie im Ausland



Im Jahr 2025 wurden, in Übereinstimmung mit der in den Vorjahren festgelegten Strategie, Werbemassnahmen mit mehr als 200 Initiativen in neun Märkten umgesetzt. Besonderes Augenmerk lag dabei mit zahlreichen Marketing- und Kommunikationsmassnahmen auf den vorrangigen Märkten USA, Deutschland und BeNeLux.



Im März wurde zudem die neue Marketingkampagne „Das musst du erlebt haben“ lanciert, die die authentische, persönliche und emotionale Erfahrung des Tessins in den Mittelpunkt stellt. Im Laufe des ersten Jahres wurden zahlreiche integrierte Initiativen durchgeführt, darunter Plakatkampagnen in den wichtigsten Schweizer Städten und digitale Kampagnen auf verschiedenen Online-Kanälen. Im ersten Jahr generierte die Kampagne über 35 Millionen Marketingkontakte und erreichte 2,4 Millionen Aufrufe in den sozialen Medien. Der Schwerpunkt wird 2026 auf die Förderung von „verborgenen Geheimtipps” verlagert.



Insgesamt wurden 2025 über 300 ausführliche Artikel und Medienberichte über das Reiseziel Tessin veröffentlicht, die international 1,1 Milliarden Menschen erreichten.



Erste Bilanz der Ticino365-Strategie



Nach dem offiziellen Start im Oktober kann Ticino365 eine erste positive Bilanz ziehen. Die Strategie wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Zeit zwischen November und Februar gezielt zu stärken und sie schrittweise zu einer attraktiveren Saison zu machen.



Die ersten Monate zeigen ermutigende Ergebnisse: Erfolgreiche Veranstaltungen wie das „Winterland" in Locarno haben das Potenzial der Weihnachtszeit unter Beweis gestellt, ergänzt durch neue Winteröffnungen am Wochenende – wie auf dem Monte Tamaro – oder zu Ferienzeiten und an einigen Wochenende die Brissago-Inseln sowie die wichtigsten Skilifte.



Nun wird in Zusammenarbeit mit den RTO ein Aktionsplan ausgearbeitet, um weitere Vorschläge umzusetzen, die in den Anfangsphasen der Strategie entstanden sind. Ziel ist es auch, die Partner in der Region stärker zu sensibilisieren und einzubeziehen.

