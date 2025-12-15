Ticino Convention Bureau: drittes Erfolgsjahr als dynamischer Motor für den Geschäftstourismus

Das Ticino Convention Bureau (TiCB) bestätigt auch dieses Jahr seine Rolle als zentrale Anlaufstelle im Tessin und ging ins dritte Jahr seit Bestehen über. Mit einem kostenfreien, hochprofessionellen Beratungsservice und einem stetig wachsenden Netzwerk lokaler Partner hat sich das TiCB als innovatives Kompetenzzentrum etabliert, das die Entwicklung der MICE-Destination Tessin sichtbar stärkt.



Seit seiner Gründung arbeitet das Ticino Convention Bureau eng mit einer Vielzahl von Leistungsträgern zusammen, von kleinen, individuellen Strukturen bis hin zu Veranstaltungsorten, die mehreren hundert Personen Platz bieten können. Diese Vielfalt ermöglicht es dem TiCB, Unternehmen, Agenturen und Organisatoren passgenau zu beraten und Veranstaltungen im gesamten Kantonsgebiet zu konzipieren, die sowohl authentisch als auch professionell umgesetzt sind. Die steigende Zahl an Anfragen um 20 Prozent im Jahr 2025 belegt, wie hoch die Nachfrage nach Unterstützung im Tessiner Geschäftstourismus inzwischen ist.



Besonders prägend dieses Jahr war der Erfolg von Ticino Open Doors, einem dreitägigen Studienaufenthalt im August, der Fachleute aus dem In- und Ausland ins Tessin brachte. Die Teilnehmenden erhielten exklusive Einblicke in das Potenzial der Region für Meetings, Incentives und Kongresse. „Everything was organized with outstanding professionalism“, lautete eine der vielfach geäusserten Rückmeldungen, die das hohe Niveau der Organisation widerspiegeln. Eine weitere Stimme fasste die Erfahrung eindrücklich zusammen: „Ticino Open Doors was not just an event, it was a journey filled with inspiration, creativity, and heartfelt hospitality. What I cherished most was the perfect balance between professionalism and soul”.



Ein weiteres Highlight war der Real Case "The Fire of Slow Medicine" des SAPPM-Kongresses, der in Zusammenarbeit mit der Stadt Bellinzona umgesetzt wurde. Dieses innovative Format eines «diffusen Kongresses» (er fand an verschiedenen Orten statt) zeigte exemplarisch, wie sich das Tessin als Labor für neue Veranstaltungsformen positionieren kann – flexibel, vernetzt und offen für frische Ideen. Die positive Resonanz unterstreicht, dass das Tessin heute nicht nur als landschaftlich reizvolle Region wahrgenommen wird, sondern zunehmend auch als Ort, an dem zukunftsfähige Eventkonzepte entstehen.



Die kontinuierlich wachsende Sichtbarkeit des Kantons im MICE-Bereich ist kein Zufall. Das Tessin profitiert von seiner einzigartigen Kombination aus mediterranem Lebensgefühl und Schweizer Qualität, aber genauso stark von der Professionalität und Dynamik der Teams, die hinter den Projekten stehen. Ein Teilnehmer brachte es auf den Punkt: „Simply WOW!“ – eine kurze, aber präzise Beschreibung der Wirkung, die viele Gäste aus der Branche mit nach Hause nehmen.



Mit seiner erfolgreichen Arbeit trägt das Ticino Convention Bureau entscheidend dazu bei, den Geschäftstourismus im Tessin zu stärken, das Konzept des Ticino365 und somit den Ganzjahrestourismus voranzutreiben und nachhaltige Synergien im ganzen Kanton zu fördern. Die positive Entwicklung der letzten Jahre zeigt, wie viel Potenzial im Markt steckt und wie wichtig ein zentral koordinierendes Kompetenzzentrum für die Attraktivität des Tessins als MICE-Destination ist.



