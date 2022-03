Tessiner Tourismus schreibt Geschichte

Ticino Turismo feiert 2022 sein 50-jähriges Bestehen und ehrt diesen Geburtstag mit der Lancierung der Ausstellung «Saluti dal Ticino». Aber nicht nur die Tessiner Tourismusagentur hat Jubiläum, zahlreiche touristische und kulturelle Akteure in der italienischen Schweiz begehen in diesem Jahr ebenfalls einen runden Geburtstag und zeugen damit von der langen Tradition des Tourismus im Tessin.Eine wahre Explosion an Farben und Kreativität. Mit diesen Worten lässt sich die Wanderausstellung «Saluti dal Ticino» beschreiben, die von 11. März bis 16. September 2022 in den bekanntesten Orten der italienischen Schweiz zu sehen sein wird, um den 50. Geburtstag von Ticino Turismo zu feiern. Die Ausstellung ist das Ergebnis eines in den letzten Wochen durchgeführten Wettbewerbs, der sich an in der Schweiz lebenden Künstler richtete. Ziel der Aktion war, neue kreative Plakate zu schaffen, die dazu beitragen, die Schönheit der Alpensüdseite auf moderne Art neu zu interpretieren. Die Teilnehmer – mehr als 60 aus der ganzen Schweiz – konnten die Technik frei wählen: von der Grafik über die Illustration bis hin zur Malerei. 25 ausgewählte Plakate werden nun mit 25 Vintage-Postern der Vergangenheit in Dialog gebracht und sind erstmalig ab dem 11. März bis zum 11. April 2022 auf der Piazza del Sole in Bellinzona zu sehen. Anschliessend wandert die Ausstellung an öffentliche Plätze folgender Orte weiter: Ascona (12. April bis 12. Mai 2022), Mendrisio (13. Mai bis 13. Juni 2022), Lugano (14. Juni bis 14. Juli 2022), Chiasso (15. Juli bis 15. August 2022) und Locarno (16. August bis 16. September 2022).Einst vor allem als Skigebiet bekannt, ist der Monte Tamaro bei Lugano heute ein Erlebnisberg: Mit Gondel- und Rodelbahn, Seilpark, Tyrolienne und mehr sind Erlebnisse für die ganze Familie garantiert. Für Outdoor-Sportler gibt es Wanderwege und Mountainbike-Trails. Kulturinteressierte finden mit der Kapelle Santa Maria degli Angeli aus der Feder von Stararchitekt Mario Botta ein Monument der Liebe mit internationaler Ausstrahlung. Ein Kulturpfad und kulturelle Veranstaltungen runden das Angebot ab. 2022 feiert der Erlebnisberg sein 50-jähriges Jubiläum und setzt darauf, künftig energieautark zu sein, ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Montetamaro.ch Anfang August wird die Piazza Grande von Locarno zum «schönsten Kinosaal unter freiem Himmel». Während des Filmfestivals weht ein Hauch von Hollywood durch die Stadt am oberen Ende des Lago Maggiore. Dieser grösste Kulturanlass der Schweiz feiert 2022 sein 75-jähriges Bestehen. Neben berühmten Schauspielern und Regisseuren treffen sich alljährlich im August Branchenexperten und Cineasten aus aller Welt. Aufgeführt werden Hunderte von Filmen, wobei die Highlights traditionell auf der Piazza Grande gezeigt werden, auf einer der weltweit grössten Leinwände. Das 75. Locarno Film Festival findet vom 3. bis 13. August 2022 statt. Ab 2022 erhalten Übernachtungsgäste im Tessin übrigens mit dem Ticino Ticket 20 Prozent Ermässigung auf das Festival-Tagesticket (ausser freitags und samstags), das Zugang zu allen Vorführungen des gewählten Datums in den Sälen und auf der Piazza Grande gewährt. Locarnofestival.ch Einige seiner bekanntesten Romane verfasste Hermann Hesse im Tessin, darunter «Siddhartha», welches 1922 erstmalig erschienen ist und zu den erfolgreichsten Büchern des 20. Jahrhunderts zählt. Montagnola, der Wohnort des Nobelpreisträgers bei Lugano, wo Hesse fast 43 Jahre lang lebte, ist heute noch geprägt vom Leben und Wirken des bedeutenden deutschen Schriftstellers. In der Casa Camuzzi befindet sich ein Museum mit wechselnden Ausstellungen, Konzerten und Lesungen für alle, die in die Welt von Hermann Hesse eintauchen möchten. In diesem Jahr feiert das Museum zudem seinen 25. Geburtstag. Direktorin Regina Bucher plant für 2022 ein spezielles Programm zu Ehren der Jubiläen. Die Hauptausstellung «Hermann Hesses Weg zu Siddhartha» thematisiert ab dem 22. Mai 2022 die biografischen sowie indischen und chinesischen Einflüsse, die Voraussetzung für die Entstehung von Hesses meistgelesener Erzählung waren. Dabei spielt seine Herkunft aus einer Familie von Missionaren in Indien ebenso eine Rolle wie Studien über indische Philosophie und Buddhismus, eine Reise nach «Hinterindien», Selbstversuche in Askese und Yoga sowie die Entdeckung Lao Tses, aber auch die Anwendung der Psychoanalyse.Tagsüber ist das Magic Valley, wie das Maggiatal im Tessin auch genannt wird, ein beliebtes Ausflugsziel für Einheimische und Touristen. Und auch abends herrscht in den malerischen Dörfern vor allem im Sommer buntes Treiben. Denn von 8. Juli bis 7. August 2022 sind die Plätze der Dörfer Brontallo, Moghegno, Giumaglio, Cevio und Avegno die Bühne für dieses Festival, das ein Dutzend Abende mit einnehmender Musik bietet. Mit seinem Mix bestehend an ausgewählten Konzerten, die unter der Woche stattfinden, der Kulisse pittoresker Tessiner Dorfplätze und renommierten Musikern gehört das Festival zu den schönsten der italienischen Schweiz. Als «das kleinste grosse Blues-Festival der Schweiz» bezeichnen die Veranstalter das etwas andere Event, welches heuer bereits in seiner 20. Ausgabe nationale und internationale Interpreten der Blues- und Bluesrock-Musik auf die Piazza bittet.Der Gotthardpass ist seit jeher eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen. Im Zweiten Weltkrieg entstand in den Tiefen des Bergs eine Festung aus kilometerlangen Stollen und riesigen Hohlräumen, die bis 2001 als geheime Militäranlage in Betrieb blieben. Elf Jahre später öffnete der unterirdische Komplex als Museum Sasso San Gottardo seine Tore und Geheimnisse erstmals für Besucher. In diesem Jahr feiert das Tessiner Museum zehnjähriges Bestehen mit verschiedenen Aktivitäten und Events. So stehen am 2. und 3. Juli 2022 der «erste Gotthard-Influencer» Goethe und seine Reisen im Mittelpunkt. Die Einweihung der landesweit ersten Dauerausstellung über die Schweizer Wege des Schriftstellers findet anlässlich des 225-Jahre-Jubiläums von Goethes dritter Gotthardreise statt. Am 19. August beginnt die dreitägige Eröffnung der Guisan-Ausstellung, die Interessierten mittels Sonderführungen sowie Darbietungen mit Pferden der Schweizerischen Traingesellschaft das Leben und Wirken des Armeegenerals näherbringt. Am 11. September findet dann die offizielle Jubiläumsfeier mit Moderatorin Christa Rigozzi, Talk-Gästen und einer grossen Überraschung statt: Besucher dürfen sich auf eine schweizweite Neuigkeit freuen, die bis zum Event „top secret“ bleibt – so, wie die gesamte Gotthardfestung mehr als ein halbes Jahrhundert lang. Öffnungszeiten: 3. Juni bis 16. Oktober 2022.