Tessin – jetzt klingt’s erst recht!

Durch die Entgleisung eines Güterzuges bleibt der Basis-Tunnel des Gotthard für einige Monate gesperrt. Das Tessin unerreichbar und abgeschnitten? Weit gefehlt! An- und Abreise von Norden über die Gotthardroute bleiben, neben anderen Optionen auchund gerade der mild-warme September lockt mit vielen unvergesslichen Momenten. Hier nachfolgend vier beschwingt-fröhliche Grossanlässe im klingenden Süden!Wie bis 2016 verkehren die Personenzüge vorläufig über die Bergstrecke. Diehaben die Kapazitäten erhöht und garantieren so, mit einer einkalkulierten Verlängerung um 1 Stunde, den Reisenden einein den Kanton des Dolce Vita. Benvenuti!Die konstant aktualisierte Seite der SBB ermöglicht eine perfekte Planung der Reise:Wo also einerseits etwas mehr Geduld gefragt ist, bietet sich dem Feriengast die Möglichkeit mit derDie Gotthard-Bergstrecke wurde im Jahr 1882 als Meisterleistung der Ingenieurskunst gebaut, ist auch seit 2016 konstant in Betrieb und begeistert auch heute noch mit ihrem einmaligen Panorama vom Zug aus. Dieser windet sich den Hängen entlang, eingebettet in eine wilde alpine Natur. Schlag auf Schlag wechselt die Szenerie, von knorrigen Tannen und Fichten im Alpengebiet zu lieblichen Palmen und Steinhäusern in der Südschweiz. Über 205 Brücken und 7 Kehrtunnels präsentiert die faszinierende Fahrt in ausserordentlichem Wechselspiel zwischen Natur und Technik. Eine Reise durch die Wiege der Schweiz und die wichtigste Wasserscheide Europas, um die sich unzählige Mythen und Sagen ranken.Chärstelenbachbrücke (127 m) und die Intschireussbrücke (121 m) zwischen Amsteg-Silenen und Gurtnellen im Norden der Alpen gehören zu den höchsten Eisenbahnbrücken überhaupt.Zur Überwindung der Höhenmeter schraubt sich der Zug hier bergauf oder -ab. Die Kirche des Dorfes Wassen ist aus dem Zug aus drei verschiedenen Perspektiven zu sehen!1882 zwischen Göschenen (Nordportal) und Airolo (Südportal) in Betrieb genommen. Mit 15 Kilometer Länge war dies damals der längste Eisenbahntunnel der Welt.Auch auf der Südseite der Gotthardstrecke begeistern zwei Kehrtunnels - mit Sicht in die Schlucht des Flusses Ticino und auf das imposante Autobahn-Viadukt zwischen Lavorgo und Giornico.Wichtig: Diese Ausnahmesituation dauert nicht ewig – verpassen Sie also auch in Zukunft die An-und Abreise über die Gotthard-Bergstrecke nicht! Mit demlässt sich auch während des Normalbetriebs des Basistunnels die legendäre Bergstrecke erleben, kombinierbar sogar mit einer beschaulichen Schifffahrt auf einem historischen Raddampfer über den Vierwaldstädtersee.Der Herbst-Anlass schlechthin! Der quirlig-charmante Hauptort des Tessins, berühmt für seine farbenfrohen Samstagsmärkte und die drei eindrucksvollen UNESCO-Welterbe-Burgen aus dem Mittelalter begeistert Besucherinnen und Besucher immer wieder mit einem einmaligen Mix aus Geschichte und Gegenwart und dem Brückenschlag zwischen Nord und Süd, Berg und Tal.Dasfindet vomerstmals im Tessin statt, wird Hunderttausende mit seinen Klängen und Farben begeistern und bietet eine einmalige Gelegenheit, in einer der schönsten Kleinstädte des Landes in ein Kaleidoskop der Farben und Klänge nicht nur des Tessins, sondern der gesamten Schweiz überhaupt, einzutauchen.Alle vier Jahre trifft sich seit 1971 die gesamte Schweizer Volksmusik-Szene zu diesem Anlass der Superlative. Neben dem gesamten Spektrum der Schweizer Volksmusik, unzähligen Folklore- und Musikgruppen, dem Festumzug und zahlreichen Unterhaltungsmöglichkeiten, gehören auch gastronomische Höhenflüge zum Programm und so erstaunt es nicht, dass das Volksmusikfest kurzerhand mit demgekoppelt wurde - Weinbars und Degustationsmomente in klingendem Ambiente – eine Entdeckungsreise auch in die Welt des Tessiner Weins!1946 gegründet gehören die Settimane Musicali di Ascona zu den bedeutendsten Festivals klassischer Musik in der Schweiz und präsentieren, unter der künstlerischen Leitung des jungen Schweizer Starpianisten Francesco Piemontesi im faszinierenden Ambiente der Chiesa di San Francesco in Locarno, des Collegio Papio in Ascona und des Konzertsaals der SES an der Piazza Grande in Locarno über mehrere Wochen verteilt vom 5. September bis 17. Oktober insgesamt 17 Symphonie- und Kammermusikkonzerte sowie Rezitals.Hier gibt sich seit Jahrzehnten die– in entspannter Atmosphäre, fern vom Massentourismus und, obschon mit Weltklasseinterpreten gespickt, quasi noch als Geheimtipp. In den letzten Jahren bietet das Festival auch einen vertiefenden Blick auf die neue Generation von Künstlerinnen und Künstlern. Zu den grossen Namen dieser Ausgabe zählen, nebst dem künstlerischen Leiter selbst, der „in kammermusikalischen Begegnungen“ auch immer wieder selbst in Szene tritt, Interpreten wie Martha Argerich, Ian Bostrigde, Hakan Hardenberger, Olli Mustonen, Viktoria Postnikova, Paavo Järvi, Andrea Marcon und viele andere. Neben Ensembles wie La Cetra, der Deutschen Kammerphilharmonie, Les Siècles, dem Tonhalle Orchester Zürich auch wieder mit dabei das dynamische Spitzenorchester des Tessins, das OSI - Orchestra della Svizzera italiana.Mit der Festa d’Autunno, dem traditionellen Herbstfest, feiert Lugano vom 29. September bis 1. Oktober den Einzug dieser milden und farbenfrohen Jahreszeit im Tessin. Die Stadt am Ceresio-See zelebriert die magische Herbstatmosphäre mit dieser beliebten Veranstaltung, die das Stadtzentrum über drei Tage lang beleben wird: Den Besucherinnen und Besuchern bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, lokale Produkte derzu erleben, ausgezeichnete Tessiner Weine zu kosten und andere lokale Spezialitäten dieser Erntezeit zu entdecken – sei dies nun in den verschiedenen Grottini, in den Strassen des historischen Zentrums, an bunten und originellen Ständen oder in den etablierten und oftmals. Auchkommen hier auf ihre Kosten. Zahlreiche Folkloregruppen bringen das Stadtzentrum zum Klingen – ein einmaliges Erlebnis für die ganze Familie!Vom 15. bis 17. September verzaubert die Sagra del Borgo, das Altstadtfest, die Gassen und charakteristischen Innenhöfe in Mendrisio zum fünften Mal in eines der ausgelassensten und geselligsten Feste der Schweiz. Entstanden als Feier und pulsierender Treffpunkt verschiedener kultureller, sportlicher, folkloristischer und handwerklicher Gruppen der Stadt sind diese drei Tage perfekter Ausdruck derHervorragende Weine, ein reichhaltiges, fantasievolles gastronomisches Angebot, zubereitet mit Herzblut und nach lokaler Tradition von vielen Freiwilligen, Gruppen und Vereinen, unzähligeauf Plätzen und in Innenhöfen und die begeistert -entspannte Teilnahme einer ganzen Region machen dieses Fest zu einem der beliebtesten des Tessins.