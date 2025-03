Tessin – Der „erste“ Frühling: Natur, Wanderungen und Neuigkeiten!

Das Tessin ist der erste Kanton der Schweiz, der den Frühling begrüsst. Während in anderen Regionen noch Schnee die Landschaft bedeckt, kündigen hier die leuchtenden Farben der Kamelien und Magnolien den Beginn der warmen Jahreszeit an. Die milden Temperaturen laden zu langen Spaziergängen, Panoramawanderungen und Outdoor-Aktivitäten ein – eine perfekte Kombination aus Natur und Entspannung. Vom blühenden Panoramaweg bis hin zu neuen Outdoor-Erlebnissen bietet das Tessin einzigartige Emotionen, die man einfach erlebt haben muss – von Natur bis Abenteuer.Seit dem 15. Februar ist die Seilbahn des Monte Brè mit neuen Wägen in Betrieb und bietet ein noch moderneres und komfortableres Reiseerlebnis. Besucher können eine Panoramafahrt mit grossen Fenstern geniessen, die einen spektakulären Blick auf die umliegende Landschaft ermöglichen. Oben angekommen, bietet der Monte Brè zahlreiche Wanderwege, atemberaubende Aussichtspunkte und gemütliche Restaurants, in denen man Tessiner Spezialitäten probieren kann.Während der Winter allmählich dem Frühling Platz macht, zeigt sich das Tessin von einer ruhigeren, authentischeren Seite – fernab des Trubels der Hochsaison. Die Tage werden länger, die Temperaturen milder, und die Natur erwacht langsam zu neuem Leben. Diese Zeit versprüht eine besondere Magie und lädt dazu ein, die Region in einem entspannten Rhythmus zu entdecken. Ob eine letzte Winterwanderung mit Schnee in den Bergen, oder die ersten Spaziergänge durch die aufblühende Landschaft, bieten Februar und März die perfekte Kombination aus Erholung und Entdeckung, auch für Familien.Eines der ikonischsten Bilder des Tessiner Frühlings ist der Kontrast zwischen üppiger Blütenpracht und schneebedeckten Berggipfeln. Zwischen Februar und März können Besucher spektakuläre Wanderungen auf Wegen unternehmen, die von Magnolien, Kamelien und anderen Frühlingsblumen gesäumt sind, während sie gleichzeitig die atemberaubende Aussicht auf die Alpen geniessen. Ein Highlight der Saison ist die Kamelienausstellung in Locarno. (19-23 März).Dank des milden Klimas und bestens begehbarer Wege ist das Tessin ein ideales Ziel für Trailrunning. Von den Panoramawegen über den Hügeln von Lugano bis zu anspruchsvollen Strecken in den Tälern bietet die Region Routen für Anfänger und erfahrene Läufer gleichermassen. Zahlreiche Frühlingsrennen ziehen Sportbegeisterte aus ganz Europa an, darunter das Morcote Scal, ein anspruchsvoller Treppenlauf durch das malerische Dorf, der am 30. März mit einer Teilnehmerzahl von maximal 100 Läufern stattfindet. Auch der Raiffeisen Lema Trail & Walking, der für den 27. April geplant ist, bietet ein besonderes Erlebnis: Während Trailrunner den Gipfel des Monte Lema erklimmen, können Teilnehmer, die es lieber gemütlicher angehen lassen, die Panorama-Variante des Events geniessen, perfekt für Nordic Walking und Wanderungen.Eine der Besonderheiten, die das Tessin zu bieten hat, ist das Ticino Ticket: Dieses Ticket erhalten alle Gäste, die in einer der Partnerunterkünfte übernachten. Es ermöglicht die kostenlose Nutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel sowie Ermässigungen bei mehr als 140 Attraktionen. Über die digitale Reisebegleitung MyTicino, können alle Infos mobil abgerufen werden. Dank dieses Tools können Gäste bequem ihr Ticino Ticket nutzen, ihre Ermässigungen aktivieren und Informationen zu Sehenswürdigkeiten finden, die sie während ihres Aufenthalts besuchen können.