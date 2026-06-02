Sommer im Tessin: Entdecken, geniessen und erleben

Eine Karte gehört zu jeder Reise dazu. Doch was, wenn sie den Weg zu einem verborgenen Schatz weist? Über das ganze Tessin verteilt laden verschiedene Schatzsuchen dazu ein, die Region auf spielerische Weise zu entdecken. Rätsel, Herausforderungen und spannende Geschichten führen Besucherinnen und Besucher an besondere Orte.Die Angebote eignen sich für Gross und Klein. Die Schatzsuche «L’albero Sacro di Curzutt» führt Familien und Freundesgruppen durch die eindrucksvolle Landschaft rund um Curzutt und verbindet das Naturerlebnis mit Teamarbeit und spannenden Rätseln. In Bellinzona begleitet der mittelalterliche «Starkoch» Maestro Martino junge Entdeckerinnen und Entdecker auf den Spuren seiner kulinarischen Geheimnisse durch die Altstadt.Im Locarnese wird die Tessiner Lebensart besonders spürbar. Entlang der Flusslandschaften, in gemütlichen Grotti und bei entspannten Aperitifs vergeht die Zeit in angenehmem Rhythmus.Im Maggiatal bietet der Themenweg «Cevio e i grotti» einen Einblick in eine traditionsreiche Welt. Rund sechzig historische Naturkeller erzählen von der Vergangenheit der Region und vermitteln einen authentischen Eindruck des Tessiner Alltags von früher. Mit einem regionalen Picknick ausgestattet wird die Wanderung zu einer kulinarischen Zeitreise.Den perfekten Ausklang eines Sommertages bietet dann die Shaka Beach in Vira Gambarogno am Lago Maggiore. Beim Aperitif mit Blick auf den Sonnenuntergang zeigt sich das Tessin von seiner genussvollen Seite.Der Monte San Giorgio, UNESCO-Welterbe seit 2003, zählt zu den bedeutendsten Fossilienfundstätten der Welt. Vor über 200 Millionen Jahren befand sich hier ein tropisches Meer und zahlreiche Fossilienfunde zeugen bis heute davon. Ein Besuch im Fossilienmuseum Monte San Giorgio in Meride vermittelt faszinierende Einblicke in diese längst vergangene Welt. Moderne Augmented- und Virtual-Reality-Anwendungen ergänzen die Ausstellung und machen die Geschichte des Berges erlebbar. Vom Museum aus führt ein kurzer Spaziergang zur Aussichtsterrasse des Val Mara, wo einige der eindrucksvollsten Fossilienspuren des Gebiets sichtbar sind. Weiter oberhalb lädt die Aula Ghiffo, ein naturnaher Lernort im Freien, dazu ein, die geologische Geschichte der Region zu vertiefen.Der Sommer in Lugano steht ganz im Zeichen des LongLake Festival. Entlang der Uferpromenade des Luganersees erwartet Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Kulturprogramm unter freiem Himmel.Theateraufführungen, kreative Workshops, Tanzveranstaltungen und Konzerte prägen das Festivalgeschehen. Den Auftakt bildet traditionell das Estival Jazz, das mit hochkarätigen Konzerten und besonderer Atmosphäre begeistert. Darüber hinaus umfasst das Programm zahlreiche weitere Musikrichtungen – von Blues über Rap bis hin zu zeitgenössischen Klängen.Ob Bergsee, Flusslandschaft oder die grossen Seen Lago Maggiore und Luganersee, das Tessin bietet vielfältige Möglichkeiten für Erholung und Aktivität am Wasser.Der Lido di Melano am Fuss des Monte Generoso lädt mit seinem feinen Sandstrand zum Entspannen ein. Mitten in der Stadt bietet der Lido di Lugano eine willkommene Erfrischung an warmen Sommertagen. Wer naturnahe Badeplätze bevorzugt, findet entlang der Maggia bei Avegno idyllische Flussufer inmitten beeindruckender Landschaften.Kulinarik und Schifffahrt verbinden sich bei der Grotti Tour auf dem Luganersee. Die abendlichen Fahrten führen zu traditionellen Grotti am Seeufer und kombinieren regionale Spezialitäten mit einer stimmungsvollen Bootsfahrt.Auch Aktivsportler kommen auf ihre Kosten: Stand-up-Paddling auf dem Luganersee eröffnet neue Perspektiven auf die Landschaft, Segelkurse am Lago Maggiore bieten ideale Bedingungen für Einsteiger und Fortgeschrittene. Wer das Abenteuer sucht, findet beim Canyoning in Cresciano eines der spektakulärsten Outdoor-Erlebnisse der Schweiz.Ob Entspannung, Bewegung oder Naturerlebnis, das Tessin vereint die unterschiedlichsten Wasseraktivitäten auf engem Raum und bietet ideale Voraussetzungen für einen abwechslungsreichen Sommer.