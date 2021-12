Saluti dal Ticino - 50 Jahre Tessiner Tourismuswerbung

Tiefblaue Seen gesäumt von Palmen und Orangenbäumen, in mediterranen Farben leuchtende Dörfer, hochsteigende Bergbahnen und von der Sonne getragene Seilbahnen sind Motive, mit denen historische Werbeplakate in der Vergangenheit symbolhafte Bilder und Träume in die Köpfe der Menschen zauberten und für Ferien im Tessin warben. «Historische Tourismusplakate mit künstlerischem Wert haben zu Anfängen des Tourismus den Auftritt unserer Ferienregion im In- und Ausland geprägt», erklärt Angelo Trotta, Direktor von Ticino Turismo. «1972 wurde der erste Tessiner Tourismusverband gegründet, weshalb wir im Jahr 2022 das 50-jährige Jubiläum der Tourismuswerbung auf der Alpensüdseite mit verschiedenen Aktivitäten feiern möchten. Mit der Wanderausstellung «Saluti dal Ticino» wollen wir die Schönheit unserer Region in einem anderen Licht zeigen und 25 historische Werbeplakaten mit 25 von Schweizer Künstlern neu geschaffenen Werken der Gegenwart in Dialog bringen. Wir freuen uns auf die rege Teilnahme Kunstschaffender an diesem Projekt, mit dem wir auch eine Brücke zwischen Tourismuswerbung und Kunst in der Region schlagen wollen», ergänzt Trotta.Mit dem Wettbewerb, der sich an alle in der Schweiz ansässigen Künstlerinnen und Künstler richtet, werden diese aufgerufen bis zum 4. Februar 2022 einen Ort ihrer Wahl aus dem Tessin künstlerisch neu in Plakatform zu interpretieren. Die Teilnehmenden können die Technik, die sie verwenden, frei wählen: von Grafik über Illustration bis zur Malerei ist alles möglich. «Die besten Ideen entstehen oft aus einer einfachen Intuition heraus. Wir haben bei dem Projekt an das Postkartenbild unseres Tessins gedacht, das durch Hunderte von Plakaten vermittelt wurde, die oft grafisch und inhaltlich wunderschön, Teil unserer Geschichte sind. So kam die Idee auf, uns von diesen Werken inspirieren zu lassen, indem wir den Künstlern aus der Schweiz freie Hand lassen, Strassen, Plätze und Ausflugsziele des Tessins neu zu interpretieren», erklären Adriana Bock, Gründerin und Leiterin von Creattivati, und Annalisa D'Apice, Kuratorin der Ausstellung «Saluti dal Ticino» das Konzept des Wettbewerbs. Eine siebenköpfige Jury aus Vertretern des Kulturvereins Creattivati, Ticino Turismo, der Kulturszene und des Kantons Tessin wählt aus den Einsendungen 25 Werke aus, die 2022 in der Ausstellung «Saluti dal Ticino» 25 historischen Plakaten gegenübergestellt werden, mit denen das Tessin in der Vergangenheit sein Image im In- und Ausland prägte. Wer teilnehmen möchte, findet alle weiteren Informationen unter ticino.ch/saluti-dal-ticino