Newsticker – Tessin – Alta Vallemaggia

Die Behörden des Kantons Tessin haben die Zugangskriterien für die Fußgängerbrücke mit heutiger Wirkung auf Touristen mit Reservierungen und Eigentümer von Zweitwohnungen erweitert, um auch Ihnen den Zugang ins Alta Vallemaggia zu ermöglichen.



Der Zugang nach Cevio, bzw. bis ins Rovana- und Lavizzaratal, ist über die Fußgängerbrücke von Visletto möglich. Dies gilt für leichte Fahrzeuge bis zu einem maximalen Gewicht von 3,5 Tonnen und einer maximalen Breite von 1,80 Metern. Mit einer Geschwindigkeit von 10 Stundenkilometern, darf die Brücke zu begrenzten Zeiten überquert werden:



Eigentümer von Zweitwohnungen: 09:00 – 10:00 / 15:00 – 16:00



Touristen mit Reservierung: 11:00 – 15:00



Der Zugang wurde auf Touristen mit einer Unterkunftsreservierung erweitert, während der Durchgang für Tagestouristen verboten ist. Das Bavonatal bleibt geschlossen.



Aufgrund der begrenzten Kapazität der Brücke und des damit verbundenen Verkehrsaufkommens ist mit möglichen Wartezeiten von etwa 30 Minuten zu rechnen. Um die Wartezeiten zu verkürzen und die Unannehmlichkeiten für Anwohner und Arbeiter zu minimieren, wird die Bevölkerung gebeten, den provisorischen Parkplatz in Riveo zu nutzen und nach Cevio mittels Fahrgemeinschaft oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln (vorübergehende FARTHaltestelle) weiterzureisen. Zudem wird auf die neuen Bike-Sharing-Stationen hingewiesen, die kürzlich am provisorischen Parkplatz in Riveo und in Cevio installiert wurden.



Bei Wetterwarnungen können die angegebenen Regelungen punktuell geändert werden.

