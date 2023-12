Magische Winteratmosphäre im Tessin

Seit einigen Tagen künden auch im Süden der Schweiz verschneite Gipfel von Winter und Weihnachten. Aber es gibt keinen Grund zur Sorge: Im Tessin, wo oft selbst an den kältesten Tagen die Sonne strahlt, ist das Klima nicht nur in Bezug auf das Wetter mild. Im Adventsmonat und in der Weihnachtszeit gibt es zahlreiche Möglichkeiten, mit Freunden und Verwandten auf den eigens eingerichteten und frei zugänglichen Plätzen zusammenzukommen. Eislaufbahnen, stimmungsvolle Beleuchtung, Unterhaltungsprogramme für Kinder, Konzerte mit bekannten Namen und lokale Gastronomie sind einige der typischen Zutaten der Tessiner Weihnachtsfeste; dieses Jahr mit einigen Neuheiten. Für die Liebhaber von Outdoor-Aktivitäten bieten sich zahlreiche Ausflüge am See oder in den Bergen an -auch auf Skiern. Eine Gelegenheit, die man sich auch als Besucherin oder Besucher aus dem Norden nicht entgehen lassen sollte, da in diesen Tagen der Fahrplanwechsel und die zusätzlichen Züge durch den Basistunnel auf der Gotthardroute die Anreise wiederum angenehm und schnell ermöglichen.Die erste Ausgabe von Winterland auf der ikonischen Piazza Grande in Locarno hat vor wenigen Tagen eröffnet und stösst auf begeisterte Aufnahme. Das neue Konzept bietet eine große Zeltstruktur, in der Konzerte mit bekannten Künstlern veranstaltet werden. Zum ersten Mal findet auf dem an sich schon farbenfrohen Platz ein audiovisuelles Schauspiel statt, inspiriert am magischen Märchen "Die Sternenfischer" (jeweils ab 17 Uhr jede Stunde). Neben der Eislaufbahn können die Mutigen sich am "Ice Toboga" Schlittenrutsch versuchen. Die gastronomische Auswahl in den eigens für diesen Anlass auf dem Platz aufgestellten Hütten und Iglus ist vielfältig.Die Piazza del Sole ist das Herzstück der Feierlichkeiten in der Hauptstadt des Tessins. Hier steht traditionell das Weihnachtsdorf, wo man ein Glas Wein zum Aperitif genießen oder sich bei Musik und in entspannter Atmosphäre nach dem Abendessen mit Bekannten trifft. Samstagmorgens sollten Sie die Chorkonzerte nicht verpassen, während die Kleinen in die Welt der Abenteuer um den "Fuchs in der Stadt" des bekannten Tessiner Schriftsteller Andrea Fazioli eintauchen. Animationen und Live-Musik-Events in der Altstadt runden das reichhaltige Programm ab. Auch Bellinzona überzeugt mit einer Eislaufbahn alle Liebhaber dieser Disziplin. Übrigens, gleich nach den Feiertagen, am 19. und 20. Januar, kehrt die Show "Music on Ice" ins Sportzentrum von Bellinzona zurück, die jedes Jahr das Publikum mit international renommierten Künstlern, darunter Stéphane Lambiel, begeistert.Der geschmückte und beleuchtete Weihnachtsbaum sorgt immer für eine magische Atmosphäre im Herzen Luganos auf der Piazza della Riforma – hier geben sich Nordtanne und südliches Flair die Hand, nur wenige Schritte vom See entfernt. Unvergessliche Momente in Gesellschaft und der Atmosphäre eines stimmungsvollen Weihnachtsmarktes, zahlreiche gastronomische Angebote, Live-Musik und andere Animationen in einer festlich dekorierten Altstadt sind garantiert. Ein weiterer Höhepunkt ist das Silvesterfest. Und nicht nur die Altstadt erstrahlt, auch der Parco Ciani erleuchtet magisch als Zauerwald.Weihnachten ist das Fest der Familie schlechthin: Man kommt zusammen, findet sich, nimmt sich Zeit, um gemeinsam fröhliche und gelassene Momente zu verbringen. Vira, eine der vielen "Perlen des Lago Maggiore“ mit seinem unberührten historischen Dorfkern, wo scih verwinkelt sHaus an Haus schmiegt, wandelt sich traditionell ab dem 10. Dezember (bis zum 6. Januar) in ein Dorf der Krippen. Das Programm sieht Konzerte und andere Veranstaltungen vor. Jeden Sonntag und an den Festtagen bespielen die traditionellen Zamponiari, die Dudelsackbläser, die Gassen und Strassen des Dorfes.Skier bereit? Ab 9. Dezember begann in Campra, im Tessiner Langlaufzentrum, die Wintersaison. Starten wir auf einer verkürzten Loipe zum Langlaufen! Als Austragungsort wichtiger internationaler Sportereignisse bietet die Anlage dieses Jahr einige Neuheiten: eine neue Ticketverkaufsstelle und Umkleideräume im Hotel Alpine Lodge, verbesserte und erneuerte Verleihdienste, eine abendliche Pistenöffnung jeweils dienstags und donnerstags von 18:00 bis 21:00 Uhr, sowie eine Fußgängerpiste, die auch für Hunde an der Leine zugänglich ist. In einer Höhe von 1'500 m ü. M. bietet das Zentrum ein immersives Naturerlebnis für Menschen jeden Alters und Familien, mit für jeden Bedarf geeigneten Angeboten.Im Valle di Muggio, im äussersten Süden der Schweiz, im Dorf Bruzella, wähnt man sich in einer anderen Welt. Die traditionellen Krippen finden sich im malerischen Dorf verteilt in den schönsten Gassen und auf den kleinen Dorfplätzen. Besonders magisch ist die Stimmung abends, wo man sich anhand einer benutzerfreundlichen Karte orientiert, um von der Kirche San Siro ausgehend eine weihnachtliche Atmosphäre der Stille und Einkehr zu entdecken.Für die Liebhaber geistlicher Kunst, auf der Suche nach unbekannten Trouvaillen, empfiehlt sich zudem ein Abstecher ins nicht unweit gelegene m.a.x. Museo in Chiasso, wo sich seit einigen Jahren die Tradition etabliert hat, im Advent normalerweise der Öffentlichkeit unzugängliche Meisterwerke der Kirchenkunst zu präsentieren. Die „Rosenmadonna“ von Aurelio Luini aus dem 16. Jahrhundert bis zum Dreikönigstag kostenlos im Museum zu sehen.Die Anreise mit dem Zug ins Tessin von Norden her geht, bei guter Planung, wieder sehr schnell. Die SBB haben bestätigt, dass mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember an jedem Wochenende bereits wieder 31 Passagierzüge durch den Basistunnel am Gotthard fahren werden. In diesem Fall werden die Reisezeiten wieder wie vor der Schliessung am 10. August 2023 sein. Um von einem Rabatt auf die Zugreise von Ihrem Wohnort in der Schweiz/innerhalb der Schweiz sowie auf Übernachtungen in einer Auswahl von Hotels im Tessin profitieren zu können, empfiehlt es sich, die Angebote auf unserer Homepage zu studieren: -20% vom 9. Dezember 2023 bis zum 26. März 2024. Winter im Tessin - wer will da noch abwarten!?