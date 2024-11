Herbst und Winter im Tessin: ein zauberhafter Rückzugsort zwischen Charme und Natur

Am 20. September wurde eine neue Unterkunft in Olivone im Bleniotal eingeweiht: der dritte TCS-Campingplatz im Tessin nach denen in Gordevio und Lugano-Muzzano. Obwohl die vollständige Eröffnung für das kommende Frühjahr geplant ist, stehen bereits verschiedene Strukturen und Aktivitäten zur Verfügung, während andere noch im Bau sind. Besucher konnten bereits einige Bereiche und Dienstleistungen nutzen, wie z. B. Stellplätze inmitten der Natur, möblierte Glamping-Unterkünfte, die ein einzigartiges Naturerlebnis bieten, ohne auf Komfort zu verzichten, ein Bistro und verschiedene andere Dienstleistungen wie den Fahrradverleih für Wanderer. Das Projekt wird im Frühjahr 2025 abgeschlossen sein, wenn der Campingplatz um ein Schwimmbad und eine Kletterwand erweitert wird. Die Eröffnung für die Wintersaison ist für den 20. Dezember 2024 geplant. Dank seiner strategischen Lage ist der Campingplatz ein idealer Ausgangspunkt für Wanderfreunde. Von Olivone aus können zahlreiche Wanderwege erkundet werden, die zu atemberaubenden Landschaften führen, wie z. B. zur Adula oder zum Lukmanier Pass.Seit Mitte September hat die fünfte Struktur des Albergo Diffuso Monte Generoso im malerischen Casima, einem Weiler der Gemeinde Castel San Pietro, ihre Türen geöffnet. Dieses innovative Projekt, das darauf abzielt, kleine lokale Realitäten zu fördern und der Abwanderung ländlicher Gebiete entgegenzuwirken, schafft ein Netzwerk der Gastfreundschaft, das direkten Kontakt mit der Natur und der Region bietet. Das Cà Nani verkörpert perfekt den Geist der Verbindung mit der Natur der Umgebung und bietet eine Zuflucht inmitten der unberührten Schönheit des Tals. In kurzer Entfernung zu Mendrisio ist es der ideale Ort für alle, die in eine authentischeUmgebung eintauchen möchten, fernab vom städtischen Trubel. Das Cà Nani ist nicht nur ein "kleines Boutique-Hotel"; es bietet eine Vielzahl von Aktivitäten, die den Gästen ermöglichen, die Region vollumfänglich zu erleben: von einem Restaurant mit Panoramaterrasse über einen Weinkeller in einem alten Stall und einer Bar mit regionalen Produkten. Es gibt ausserdem geführte Wanderungen, gastronomische Verköstigungen und Kochkurse zur traditionellen Küche. Der Besuch der beeindruckenden Mühle von Bruzella ist nur ein Beispiel vieler Möglichkeiten lokale Attraktionen zu besuchen. Outdoor-Abenteurer können Mountainbikes mieten um die Panoramastrecken der Gegend zu erkunden. Das ultimative Ziel des Projekts "Albergo Diffuso" ist es, etwa zehn Strukturen zu schaffen. Cà Nani ist die fünfte Unterkunft nach der Osteria Manciana, dem Ostello di Scudellate, dem Casa dei Gelsi und der erneuerten Alpe di Caviano. tcn.to/ca-nani-boutique Erstmals öffnet das Reka-Feriendorf in Lugano-Albonago auch in der Wintersaison seine Türen: Ab dem 26. Dezember 2024 ist ein Aufenthalt bis zum Beginn der Sommersaison möglich (mindestens zwei Nächte). Für Gäste, die ihren Urlaub verlängern, gibt es exklusive Vorteile: Bei einem Aufenthalt von mindestens 14 Tagen erhält man einen Rabatt von 15 %, während bei einem Aufenthalt von 28 Tagen oder mehr ein Rabatt von 25 % gewährt wird. Die Anlage ist von viel Grün auf einem Hügel umgeben und bietet einen herrlichen Blick auf den Luganersee – perfekt für alle: Familien, Radfahrer, Wanderer und Best-Ager. Das Reka-Feriendorf in Lugano bietet jeden erdenklichen Komfort, darunter ein Panoramaschwimmbad, ein privates Spa mit finnischer Sauna, Dampfbad und einen Ruheraum.Das Winterland in Locarno ist das ideale Event, um die Winterzeit in einer magischen Weihnachtsatmosphäre zu erleben. Vom 21. November 2024 bis zum 6. Januar 2025 verwandelt sich die Piazza Grande in eine verzauberte Bühne mit Eislaufbahnen, Live-Unterhaltung und Konzerten, einem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt mit 25 Häuschen, die sich Weihnachtsdekorationen, kulinarischen Köstlichkeiten, lokalem Kunsthandwerk und vielem mehr widmen. Um das Erlebnis noch fesselnder zu gestalten, gibt es spektakuläre interaktive Projektionen, die die Besucher in eine Welt aus Licht und magischen Farben entführen. Für alle, die einen eleganten und urbanen Aufenthalt wünschen, bietet das neue Seven Town House Boutique Hotel, nur wenige Schritte vom Event entfernt, eine raffinierte und charmante Atmosphäre, die perfekt zur Umgebung passt. Das Hotel garantiert zudem höchsten Komfort und ein flexibles Management dank eines innovativen Self-Check-in-Systems.