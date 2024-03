Frühlingsblüte im Tessin

Blumenfreunde (und nicht nur sie) dürfen dieses Ereignis keinesfalls versäumen, bei dem eine der spektakulärsten und am meisten herbeigesehnten Frühlingsblüten im Kanton Tessin im Mittelpunkt steht. Die 25. Ausgabe des Events Camelie Locarno findet vom 20. bis 24. März 2024 im Kamelienpark in Locarno statt, einer 10'000 Quadratmeter grossen Grünanlage am Ufer des Lago Maggiore, die über eintausend Pflanzen und 200 Kamelienarten beherbergt. Im Rahmen dieses Festivals gibt es in dem Park Blumeninstallationen, eine Bar und einen Pflanzenmarkt. Es sind auch verschiedene begleitende Events geplant. Bei dieser Gelegenheit kann man während der Dauer von Camelie Locarno das Kombi-Angebot «Botanische Schätze am Lago Maggiore» nutzen, das den Eintritt zu dem Event und den Bootstransfer auf die Brissago-Inseln mit dem Eintrittsbillet für den botanischen Park umfasst. Nach der Winterpause öffnen die Brissago-Inseln pünktlich zum 20. März wieder. Bis in den Spätherbst kann man hier in eine Vielzahl von Kultur- und Naturerfahrungen eintauchen. Es gibt unzählige Angebote für die Besucher, beispielsweise einen kurzen botanischen Rundgang mit Entdeckung der Schönheiten und der Geschichte der Insel, eine Schatzsuche für die Kinder oder geführte Themenrundgänge.Mit dem erwachenden Frühling verwandelt sich auch die Stadt Bellinzona in eine lebendige Naturbühne, auf der sich die Natur in ihrer ganzen Pracht entfaltet. Während des lebhaften, stets gutbesuchten Markts am Samstagmorgen kann man sich auf die Suche nach malerischen Gärten und Landschaften im historischen Zentrum machen, doch auch sonst ist der Hauptort des Tessins mit seiner mittelalterlichen Festung einen Besuch wert. Nach einem Spaziergang zum Castel Grande können Sie die Ausstellung «Swiss Press Photo 23» besuchen, auf der die bedeutendsten Schweizer Pressebilder aus dem Jahre 2022 gezeigt werden, die aufgrund ihrer visuellen und narrativen Wirkung ausgewählt wurden. Diese Ausstellung ist bis zum 28. April 2024 geöffnet und feiert das Talent der Schweizer Fotografinnen und Fotografen, indem sie sowohl national als auch international bedeutende Momente zeigt, darunter den Krieg in der Ukraine und die Herausforderungen aufgrund des Klimawandels. Mit 159 teilnehmenden Fotografinnen und Fotografen und 3'290 Fotos, die von einer internationalen Jury bewertet werden, unterstreicht dieser Anlass die Bedeutung des Fotojournalismus im digitalen Zeitalter und bietet einen einzigartigen Blick auf die Ereignisse, die das letzte Jahr geprägt haben.Am Seeufer oder in den Hügeln, mit einem wunderschönen Blick auf den See: In Lugano hat man die Qual der Wahl zwischen Parks, die sich mit den Farben des Frühlings verwandeln. Der Parco Ciani mit den grossen Blumenrabatten, die sich mit grünen Wiesen und Bäumen aus der ganzen Welt abwechseln, gehört zu den bekanntesten Parkanlagen, doch es lohnt sich, auch alle anderen zu besuchen, beispielsweise den Parco Tassino (eine Oase des Friedens ganz in der Nähe des SBB-Bahnhofs) und den Parco San Michele (mit dem Fotoapparat in der Hand, um eine der besten Panoramaaussichten auf Lugano zu verewigen). Ein Spaziergang durch die Stadt kann noch spannender sein, wenn man ihn im Rahmen eines geführten Rundgangs unternimmt. Die seit kurzem das ganze Jahr über stattfindenden, kostenlosen Guided City Walks finden immer samstagmorgens von 10 bis 12 Uhr statt (ausser bei Special Tours zu besonderen Anlässen). Auf diese Weise können Sie die interessantesten Anekdoten und die geheimsten Winkel kennenlernen und lernen Lugano mit den Augen der Menschen, die dort leben, kennen. Nur nach Anmeldung über die Internetseite von Lugano Region; die Tour wird je nach Teilnehmern überwiegend in zwei Sprachen durchgeführt.Das Projekt Albergo Diffuso del Monte Generoso startete im Jahre 2017, um den Tourismus in diesem Gebiet einschliesslich des Muggiotals anzukurbeln. Nun gibt es eine weitere, Anfang März eröffnete Unterkunft: Die Berghütte Alpe Caviano, ein perfekter Ort, um in die erwachende Natur einzutauchen. Die gemütliche, moderne Berghütte wurde komplett renoviert und eignet sich für Gruppen, Familien und Wanderer. Sie verfügt über einige Doppelzimmer, eine Mansarde mit 10 Betten und ein Restaurant mit ländlichem Charme. An diesem Ort mit seiner Terrasse mit der phantastischen Aussicht auf die Alpen und die Poebene findet jeder Komfort und Ruhe. Schon auf dem Weg dorthin kann man voll und ganz in die Schönheit dieser Gegend eintauchen. Die Alpe Caviano ist nämlich nicht mit dem Auto erreichbar, sondern nur zu Fuss oder mit dem Fahhrad vom Dorf Castel San Pietro oder vom Bellavista aus, immer dem offiziellen Wanderweg Bellavista – Alpe Caviano folgend. Die übrigen Mosaikteile des Projekts Albergo Diffuso sind das Ostello, die Osteria Manciana und die Casa dei Gelsi in Scudellate.