Erlebe den schönsten Herbst der Schweiz!

Die Verbindungsachsen zwischen Nord und Süd standen in den letzten Wochen im Fokus der Aufmerksamkeit. Das Tessin also abgeschlossen und unerreichbar? Weit gefehlt! Verlängert sich auf der einen Seite die Anreise in den Südkanton etwas, so bietet gerade in der Herbstzeit die alte Gotthard Bergstrecke den Zugreisenden unvergessliche Panoramen und Eindrücke. Pünktlich auf den Herbst haben dieauf ihrer laufend aktualisierten Seite Wer nördlich der Alpen wohnt, kann diesen Herbst von einer ganz besonderen Aktion profitieren, welche Ticino Turismo in Zusammenarbeit mit RailAway und SBB anbietet. Und zwar profitieren Gäste vonauf den Tagespreis in ausgewählten Hotels, wie auch von der kostenlosen Fahrt- solange der Vorrat der herunterzuladenden Aktionscodes reicht und maximal bis Ende November. Zudem ist der SBB-Gepäcktransport und P&Rail um 50% reduziert.. Dank Ticino Ticket ist ausserdem ab einer Übernachtung in Hotels, auf Campingplätzen oder in Jugendherbergen der gesamte ÖV im Tessin kostenlos benutzbar - so nachhaltig nahe war der Südkanton also noch nie!Zu den bisherigen Tessiner Farben wie Ticino Camellia Pink, Brissago Blue, Bellinzona Fortress Grey, Lugano Sunset Orange, Valle di Muggio Green, Valle di Blenio Sunrise Yellow, Mogno Marble White, Mendrisiotto Wine Red, Ticino Chestnut Brown, Gandria Olive Green, Morcote Wisteria Purple, Verzasca Turquoise und Ritom Lake Emerald gesellt sich neu dashinzu.Der neue Farbton, der sich an den Nuancen der Schlucht des Breggia-Flusses inspiriert, wo sich am Ausgang des Muggiotals im Geo-Park von Morbio Inferiore Kalksteinschichten und bizarre Gesteinsformationen im Wasserlauf widerspiegeln, bietet Anlass zum Entdecken des südlichsten Zipfels des Tessins: milde Herbsttemperaturen und herrliche Farbspiele sind garantiert. Dank Polentakochen in der Mühle von Bruzella sind auch gastronomische Höhenflüge garantiert, und dies inmitten der magischen Atmosphäre bunt verfärbter Kastanienwälder in kräftigem. Da drängt sich auch ein Besuch der traditionellen Herbstfeste auf.Die Strenge desdarf man auch als Hommage an das Tessin als Heimat vieler grosser Baumeister und Architekten verstehen: von Borromini bis Botta.Trockensteinmauern, romantische Rustici in Tälern und Bergdörfern, Felsformationen und tiefe Schluchten: Die Tessin-Besucherinnen und -Besucher begleitet die Vielfalt des Gesteins überall – besonders faszinierend ist es, Kraftorte wie Fusio und Mogno zu erwandern. Und gibt es schliesslich einen besseren Ort, um sich in die Geheimnisse der Steinverarbeitung einweihen zu lassen – und womöglich gar selbst Hand anzulegen – als im Centro Internazionale di Scultura in Peccia?Wer es lieber noch etwas anmutig-mediterraner hat, der entdeckt mitdie Welt der Olive: Am besten auf einem Spaziergang über den thematischen Panoramaweg an den Ufern des Luganersees entlang. Man lässt den Blick über die Stadt Lugano, den Monte San Salvatore schweifen und schwelgt in Erinnerung an einen Besuch in den Cantine di Gandria.Der Tessiner Herbst bietet zahlreiche Erlebnisse; die gesamte Region ist überhaupt prädestiniert für ganzjährige Aktivitäten - mildes Klima und die vielen Sonnenstunden machen es möglich – stellvertretend dafür das. Als Geheimtipp für alles rund ums Thema Bike lassen sich Naturparadiese wie das Bleniotal auch dann noch erkunden, wenn das Mountainbike andernorts saisonbedingt schon längst im Keller verschwunden ist.Die Farbkampagne wird begleitet von einer Reihe attraktiver Promotionen und einem. Der Herbst im Tessin mit seinen vielen Neuheiten ermöglicht es, eine unvergessliche Zeit im Süden zu verbringen. Wer sich schon zuhause darauf einstimmen möchte, steigt am besten ins beliebte Ticino-Aperitivo-Tram in Zürich: am Donnerstagabend im September und jeden Donnerstag- und Freitagabend bis zum 27. Oktober Tessiner Spezialitäten geniessen.