Das Tessin setzt neue Nachhaltigkeitsstandards

Swisstainable ist eine Initiative von Schweiz Tourismus, die touristische Betriebe in der Schweiz nach ihrem Engagement für Nachhaltigkeit klassifiziert. Das Programm unterscheidet drei Stufen:Sieben Unternehmen im Tessin haben in diesem Jahr die höchsteerreicht. Das TCS Camping Gordevio - Valle Maggia; TCS Camping Lugano; Lugano Convention & Exhibition Congress centre; Hotel Splendide Royal; Maggiorhotel SA / ibis Locarno; LAC Lugano Arte e Cultura; Ferrovia Monte Generoso SA mit dem Campingplatz, dem Buffet Bellavista und dem Restaurant Fiore di Pietra. Seit Beginn des Programms konnten insgesamt 21 Partner diese Spitzenzertifizierung erlangen.Diese Erfolge sind das Ergebnis eines konsequenten und langfristigen Engagements. Seit der Einführung des Swisstainable-Programms im Jahr 2021 setzt das Tessin Maßstäbe in nachhaltigem Tourismus. Neben ökologischen Maßnahmen wie Energieeffizienz und Ressourcenschonung stehen auch soziale Projekte im Fokus, die lokale Gemeinschaften unterstützen. Zudem engagieren sich immer mehr Unternehmen für eine nachhaltige Eventorganisation, um Umweltbelastungen zu minimieren.«Mit diesen Zertifizierungen leisten verschiedene touristische Betriebe im Tessin einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung. Sie helfen dabei, das Tessin als Vorreiter im nachhaltigen Tourismus zu positionieren. Ohne das kontinuierliche Engagement unserer Partner wäre unser Ziel, das Tessin als Swisstainable Destination zu etablieren, nicht erreichbar», kommentiert Angelo Trotta, Direktor von Tessin Tourismus, die aktuellen Erfolge.Mit dieser positiven Entwicklung untermauert das Tessin seinen Anspruch, Nachhaltigkeit als zentrales Element der regionalen Tourismusstrategie zu verankern und kontinuierlich weiterzuentwickeln.