Becaària bringt den Tessiner Sommer auf die Leinwand: Vorpremieren in der Deutschschweiz

Gedreht wurde «Becaària» im Tessin, insbesondere in der Region von Ascona-Locarno. Ein zentraler Drehort war Fusio im oberen Maggiatal: Auf dem Dorfplatz vor der Kirche Santa Maria Assunta entstanden Szenen für den Film. Die Landschaft des oberen Maggiatals prägt die Atmosphäre der Geschichte und wird im Film selbst zu einem wichtigen Teil der Erzählung. Die Dreharbeiten sollten ursprünglich Anfang Juli 2024 beginnen, wurden nach den schweren Unwettern im oberen Maggiatal jedoch verschoben und ab Mitte Juli in Fusio und weiteren Orten der Region fortgesetzt.Im Mittelpunkt steht der 16-jährige Mario, der 1977 in einem kleinen Tessiner Dorf lebt. Zwischen ersten Liebeserfahrungen, Schwierigkeiten in der Schule und Konflikten mit seinem Vater wird er für den Sommer in die Berge geschickt, um auf einem Bauernhof zu arbeiten. Dort begegnet er Menschen und Situationen, die seinen Blick auf das Leben, die Liebe und auf sich selbst verändern. In der Hauptrolle ist Francesco Tozzi als Mario Zanetti zu sehen; weitere Rollen spielen unter anderem Sinéad Thornhill, Giacomo Sonzogni, Alyssa Soer und Alessio Boni. «Becaària» wurde bei den Solothurner Filmtagen mit dem Publikumspreis PRIX DU PUBLIC 2026 ausgezeichnet.Bereits am 25. Juni feierte «Becaària» in Prato-Sornico seine Tessiner Vorpremiere: Rund 250 Personen folgten der von der Ticino Film Commission organisierten Veranstaltung, ein Zeichen für das grosse Interesse am Film auch im Maggiatal. Vorpremieren in der Deutschschweiz finden am 16. August im Riffraff 1 in Zürich, am 17. August im Bourbaki 2 in Luzern, am 18. August bei Quinnie Cinemas in Bern und am 19. August im Schloss Cinema in Wädenswil statt. Bei diesen besonderen Kinoterminen erhalten die Gäste kleine Überraschungsbags.Passend zu den Filmvorführungen lädt Ascona-Locarno Turismo zu einem Wettbewerb rund um «Becaària» ein. Zu gewinnen gibt es zwei Übernachtungen inklusive Frühstück für zwei Personen im Hotel Fusio, ein Mittagessen für zwei Personen im Ristorante Medici in Peccia sowie einen Geschenkkorb mit lokalen Produkten aus dem Dorfladen Val Magìa im Wert von 90 Franken. Die Teilnahme ist bis zum 14. September 2026 möglich; die Gewinnerinnen und Gewinner werden nach dem 15. September benachrichtigt.Ergänzend zum Kinoerlebnis ist in Locarno noch bis zum 5. Oktober 2026 die Fotoausstellung «Becaària – un’estate ticinese» im Tea Room der Pasticceria Marnin zu sehen. Szenenfotografien, Tessiner Landschaften und unveröffentlichte Setaufnahmen geben Einblick in die Entstehung des Films.Mit «Becaària» gelangt damit eine Geschichte auf die Leinwand, die eng mit dem Tessin und insbesondere dem Maggiatal verbunden ist, von den Drehorten im oberen Tal bis zu den Menschen und Landschaften, die dem Film seinen unverwechselbaren Charakter verleihen. Ab 26. August ist «Becaària» dann regulär in den Kinos der Deutschschweiz zu sehen.Der Film wurde von Cinédokké Sagl und Cineworx Filmproduktion Basel GmbH in Koproduktion mit RSI Radiotelevisione svizzera produziert und von der Ticino Film Commission unterstützt. Der Schweizer Verleih liegt bei Cineworx Filmverleih.