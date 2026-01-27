Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1049446

Ticino Turismo Via C. Ghiringhelli 7 6501 Bellinzona, Schweiz http://www.ticino.ch
Ansprechpartner:in Frau Catharina Berni +41 91 821 53 24
Logo der Firma Ticino Turismo

Ascona: wo Golf und Dolce Vita am Lago Maggiore aufeinandertreffen

Luca Allidi, Präsident Golf Ascona, über Emotionen, Nähe und das Erfolgsgeheimnis des schönsten Dorfs der Schweiz

(lifePR) (Bellinzona, )
Ascona trägt den Titel «Schönstes Dorf der Schweiz» noch bis August 2026 und verkörpert wie kaum ein anderer Ort die Verbindung von mediterraner Leichtigkeit, Naturerlebnis und Qualität. Einer, der Ascona seit Jahrzehnten aus nächster Nähe kennt, ist Luca Allidi, Präsident des Golf Ascona.

Geboren und aufgewachsen in Ascona, war der Ort für ihn schon früh Teil des Alltags: «Ich habe hier die Schule besucht – die Beziehung zu Ascona war immer da.» Heute steht er an der Spitze eines Golfclubs, der seit seiner Gründung 1928 eng mit der Entwicklung des Dorfs verbunden ist.

Allidi spielt Golf seit frühester Kindheit und kennt den Golf Ascona aus allen Perspektiven, vom Caddie bis zum Präsidenten. «Dieser Platz ist kein isoliertes Resort, sondern Teil des Dorfs. Genau das macht ihn einzigartig.» Tatsächlich liegt der Golfplatz nur wenige Schritte vom historischen Zentrum entfernt, eine Seltenheit in der Schweiz. «Man spielt Golf und ist danach sofort am See, in den Gassen oder im Grotto. Diese Nähe ist ein echter Mehrwert.»

Der Golf Ascona ist ganzjährig bespielbar und ergänzt damit Asconas Positionierung als Vierjahreszeiten-Destination, Ticino365. «Im Winter ist die Nachfrage kleiner, aber wir bieten bewusst Qualität statt Masse, besonders für Gäste und Zweitwohnungsbesitzer.»

Golf in Ascona bedeutet jedoch weit mehr als Sport: «Von Palmen bis zu Gletschern, man kann morgens Golf spielen, nachmittags mit dem E-Bike ins Tal fahren, im Lago Maggiore oder im Maggia-Fluss baden.» Für Allidi ist genau diese Vielfalt typisch für Ascona: international, aber bodenständig.

Auch das Thema Zugänglichkeit ist ihm wichtig. Mit Programmen für Kinder, Jugendliche und Familien setzt der Golf Ascona bewusst auf Nachwuchs und emotionale Erlebnisse. «Erinnerungen sind das Wichtigste. Wer früh positive Emotionen erlebt, bleibt verbunden.»

Was Ascona für ihn so besonders macht? «Es ist diese gelungene Mischung: Schweizer Präzision, italienische Lebensart, See und Berge und trotz internationaler Ausstrahlung hat das Dorf seine Seele bewahrt.» Gerade deshalb sei es wichtig die Authentizität zu schützen: «Die Seepromenade, die Grotti, das Dorfleben, genau das erwarten die Menschen.»

Ascona, sagt Allidi, sei vor allem eines: ein Ort der Freiheit. «Elegant oder einfach, aktiv oder ruhig, hier muss man sich nicht entscheiden. Und genau das macht Ascona so einzigartig.»

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.