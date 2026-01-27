Ascona: wo Golf und Dolce Vita am Lago Maggiore aufeinandertreffen

Ascona trägt den Titel «Schönstes Dorf der Schweiz» noch bis August 2026 und verkörpert wie kaum ein anderer Ort die Verbindung von mediterraner Leichtigkeit, Naturerlebnis und Qualität. Einer, der Ascona seit Jahrzehnten aus nächster Nähe kennt, ist Luca Allidi, Präsident des Golf Ascona.



Geboren und aufgewachsen in Ascona, war der Ort für ihn schon früh Teil des Alltags: «Ich habe hier die Schule besucht – die Beziehung zu Ascona war immer da.» Heute steht er an der Spitze eines Golfclubs, der seit seiner Gründung 1928 eng mit der Entwicklung des Dorfs verbunden ist.



Allidi spielt Golf seit frühester Kindheit und kennt den Golf Ascona aus allen Perspektiven, vom Caddie bis zum Präsidenten. «Dieser Platz ist kein isoliertes Resort, sondern Teil des Dorfs. Genau das macht ihn einzigartig.» Tatsächlich liegt der Golfplatz nur wenige Schritte vom historischen Zentrum entfernt, eine Seltenheit in der Schweiz. «Man spielt Golf und ist danach sofort am See, in den Gassen oder im Grotto. Diese Nähe ist ein echter Mehrwert.»



Der Golf Ascona ist ganzjährig bespielbar und ergänzt damit Asconas Positionierung als Vierjahreszeiten-Destination, Ticino365. «Im Winter ist die Nachfrage kleiner, aber wir bieten bewusst Qualität statt Masse, besonders für Gäste und Zweitwohnungsbesitzer.»



Golf in Ascona bedeutet jedoch weit mehr als Sport: «Von Palmen bis zu Gletschern, man kann morgens Golf spielen, nachmittags mit dem E-Bike ins Tal fahren, im Lago Maggiore oder im Maggia-Fluss baden.» Für Allidi ist genau diese Vielfalt typisch für Ascona: international, aber bodenständig.



Auch das Thema Zugänglichkeit ist ihm wichtig. Mit Programmen für Kinder, Jugendliche und Familien setzt der Golf Ascona bewusst auf Nachwuchs und emotionale Erlebnisse. «Erinnerungen sind das Wichtigste. Wer früh positive Emotionen erlebt, bleibt verbunden.»



Was Ascona für ihn so besonders macht? «Es ist diese gelungene Mischung: Schweizer Präzision, italienische Lebensart, See und Berge und trotz internationaler Ausstrahlung hat das Dorf seine Seele bewahrt.» Gerade deshalb sei es wichtig die Authentizität zu schützen: «Die Seepromenade, die Grotti, das Dorfleben, genau das erwarten die Menschen.»



Ascona, sagt Allidi, sei vor allem eines: ein Ort der Freiheit. «Elegant oder einfach, aktiv oder ruhig, hier muss man sich nicht entscheiden. Und genau das macht Ascona so einzigartig.»

(lifePR) (