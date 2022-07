WAY AHEAD With BILSTEIN auf der Automechanika

Fahrwerkhersteller BILSTEIN tritt erstmals mit seinem 2022 neu eingeführten Logo und dem zugehörigen Claim WAY AHEAD auf der Automechanika auf. Damit verbunden ist der eigene Anspruch, Werkstätten, Handel, Endkunden und allen anderen Partnern stets den entscheidenden Vorsprung zu bieten. Und das untermauert das Unternehmen vom 13. bis 17. September 2022 in Frankfurt am Main mit einem beeindruckenden „Line-up“. Am Stand C11 in Halle 4.0 warten drei spannende Themenwelten darauf, von den Besuchern entdeckt zu werden: „Way More Than Premium OE“, „Way More Than Replacement“, „Way More Than Ultimate Performance“.Der Führungsanspruch von BILSTEIN im Bereich OE geht bis ins Jahr 1954 zurück, als das Unternehmen die Welt der Dämpfungstechnik mit dem weltweit ersten Einrohr-Gasdruckstoßdämpfer revolutionierte. Drei Jahre später kam bereits der erste Serieneinsatz in einem Fahrzeug von Mercedes-Benz. Als Teil der thyssenkrupp AG gehört BILSTEIN mit einer Produktionsleistung von rund 13 Millionen Stoßdämpfern jährlich heute zu den großen Zulieferern weltweit. Eine der fortschrittlichsten Technologien, die BILSTEIN aktuell direkt ans Band liefert, ist DampTronic® sky für die luftgefederte S-Klasse W222. Aber auch viele andere Premium-Fahrzeuge, wie der Porsche 911 (992), der Mercedes EQS, der Land Rover Defender oder Modelle von Tesla, laufen mit State-of-the-Art- Fahrwerklösungen von BILSTEIN vom Band. Die Technologieführerschaft, insbesondere bei aktiven Fahrwerksystemen, macht die legendäre Marke zum führenden OE-Premium-Lieferanten in ihrem Bereich und sichert den Autoherstellern oft genug den entscheidenden Entwicklungsvorsprung. Stoßdämpfer, Stahl- und Luftfedern sowie Luftfedermodule von BILSTEIN kommen jedoch nicht nur in der Luxusklasse, sondern auch bei tausenden von weiteren Fahrzeugapplikationen ab Werk zum Einsatz. Entscheidend sind dabei neben Qualität und Innovationskraft Faktoren wie ein Maximum an Fehlerfreiheit sowie eine absolut zuverlässige Just-in-Time-Lieferung. Die umfassende OE-Kompetenz bis hin in höchste Premium-Regionen schafft im Aftermarket ebenfalls größtmögliches Vertrauen bei den Werkstätten. Zudem garantiert BILSTEIN beim Serienersatz zu 100 % OE-Qualität und OE-Funktionalität. Das heißt für den Kunden beispielsweise, dass werkseitig vorhandene Aktivfahrwerke und andere besondere Features vollständig unterstützt werden. Hinzu kommt ein umfassendes Lieferprogramm von tausenden von Fahrzeugapplikationen inklusive der passenden Anbau- und Serviceteile aus einer Hand.Die verbesserten Serienersatzstoßdämpfer BILSTEIN B6 gehen sogar weit über die OE-Anforderungen hinaus und bieten durch mehr Dämpfkraft ein Optimum an Fahrsicherheit und Komfort. Das zahlt sich für sportlich Fahrende genauso aus wie beim Anhängerbetrieb, mit erhöhter Zuladung, in Verbindung mit Außenlasten, auf schlechten Straßen oder ganz allgemein unter hoher Belastung. Die genehmigungsfreien BILSTEIN B6 Hochleistungsstoßdämpfer kommen in verschiedenen Varianten, von passiv bis aktiv, bei PKW, SUV und Transportern oder im Offroad-Segment zum Einsatz. Ganz neu sind zudem BILSTEIN B6 Camper und B6 Camper Advanced für den boomenden Wohnmobilmarkt. Alle B6 Produkte werden im BILSTEIN Fahrversuch auf dem Nürburgring oder auf dem Gelände der ATP Automotive Testing GmbH in Papenburg in tausenden von Teststunden bis ins letzte Detail abgestimmt und erprobt – und zwar für jede Fahrzeuganwendung individuell.Wer auf der Straße, im Gelände – egal ob Matsch, Fels oder Sandwüste – oder auf der Rennstrecke die ultimative Performance sucht, ist an einem Punkt angelangt, an dem es längst nicht mehr nur um den perfekten Stoßdämpfer geht. Die Lösung: Gewinde-,Sport-, Rennsport- und Offroad-Fahrwerke von BILSTEIN. Als langjähriger OE-Entwickler für den Motorsport steht der Hersteller für ein Höchstmaß an Kompetenz und hat dies über die Jahrzehnte bei unzähligen Motorsport-Events auf der ganzen Welt unter Beweis gestellt. Das Spektrum reicht dabei von den 24h Nürburgring über das legendäre Pikes-Peak-Bergrennen bis hin zur „materialmordenden“ Offroad-Rallye Baja 3.000. Fahrwerkprodukte von BILSTEIN kommen zudem ab Werk bei vielen Herstellern von High-Performance-Fahrzeugen zum Einsatz: etwa Aston Martin, Audi, BMW, Bugatti, Ford Bronco, Jaguar, Land Rover, Porsche und RAM TRX. All diese Erfahrung fließt auch in die Street- und Offroad-Performance-Fahrwerke von BILSTEIN ein.Auf der Automechanika füllt der Fahrwerkhersteller das Messe-Motto WAY AHEAD With BILSTEIN somit gleich in drei unterschiedlichen Themenwelten eindrucksvoll mit Leben. „BILSTEIN will gemeinsam mit allen Partnerunternehmen sowie allen Fahrerinnen und Fahrern WAY AHEAD sein. Mit wegweisenden Lösungen, einem herausragenden Fahrgefühl und dem Look, der unsere Markenidentität überall zukunftssicher ausdrückt", erläutert Christoph Henkel, Vice President Aftermarket Business, Sales, Product Management & Marketing. Den entscheidenden Vorteil spüren zum Beispiel Werkstätten und Teilehändler auch bei Kundenservice, technischer Beratung, Schulungen und Verkaufsunterstützung. Das Standdesign greift den neuen Claim und den neuen Look der Marke ebenfalls in den unterschiedlichsten Facetten auf. Die Botschaft: BILSTEIN vertritt den Anspruch WAY AHEAD in jedem noch so kleinen Detail – und das schon seit 1954.Fotos: Copyright BILSTEIN 2022. Abdruck honorarfrei unter Nennung der Quelle.