Noch vor Start der Camping-Saison online schulen lassen

Der Wohnmobil-Boom eröffnet Werkstätten neue lukrative Betätigungsfelder. Gerade der Fahrwerkbereich ist für Quereinsteiger-Betriebe interessant, da die meisten Camper auf Transporter-Fahrgestellen basieren und viele Arbeiten identisch sind. Einige Besonderheiten gibt es aber zu beachten, da Maße, Gewichte und Schwerpunkt von einem normalen Kastenwagen abweichen. Diesen Tatsachen kann man zum Beispiel durch ein Fahrwerkupgrade mit den Hochleistungsstoßdämpfer-Serien BILSTEIN B6 Camper und B6 Camper Advanced Rechnung tragen. Alles, was man zu Wohnmobil-Fahrwerken wissen muss, vermittelt BILSTEIN Werkstätten seit kurzem in einem kostenlosen virtuellen E-Training. Für den nächsten Termin am 20. Februar um 15 Uhr gibt es noch eine Last-Minute-Option. Die Anmeldung ist über den folgenden Direktlink möglich: https://www.tickettailor.com/.... Die konkret aufgegriffenen Themen erläutert bereits der Name der Schulung mit dem Titel „Camper-Stoßdämpfer:



Einsatzbereiche, Kundenerwartungen, Produktprogramm, Aufbau und Funktion, Einbau“.



Im dem live von einem Trainer moderierten Kurs werden natürlich auch BILSTEIN B6 Camper und Camper Advanced im Detail behandelt. „Unser eintragungsfreier B6 Camper – und noch stärker der zwischen zwei Kennlinien automatisch wechselnde B6 Camper Advanced – verbindet eine ganze Reihe von Vorteilen: Dazu gehören ein Sicherheitsplus bei Seitenwind und in Kurven sowie ein intensiveres und komfortableres Fahrerlebnis“, erläutert Rainer Popiol, Head of BILSTEIN Academy die Vorzüge der beiden 2022 neu eingeführten Stoßdämpfer-Baureihen. Abgedeckt werden von ihnen zunächst Camper auf Kastenwagenbasis und Teilintegrierte auf der Plattform des Fiat Ducato (ab Baujahr 2006) und der weitgehend identischen Fahrzeuge von Citroën und Peugeot. Alle weiteren Produktinformationen finden sich auf camper.bilstein.com. Die Dauer des Online-Kurses beträgt circa eine Stunde. Die Teilnehmer werden in allen Abschnitten der Schulung interaktiv eingebunden und müssen immer wieder Fragen beantworten. So wird das Wissen vertieft. Nach dem Training bekommen alle Absolventen ein hochwertig gedrucktes Zertifikat von BILSTEIN zugeschickt, damit sie ihr neues Know-how nachweisen können.



Weitere Infos zum Schulungsprogramm gibt es auf der Seite der BILSTEIN Academy.



Die BILSTEIN DampMatic® beim B6 Camper Advanced



Im Detail beschrieben und grafisch erläutert wird bei der Schulung auch die revolutionäre DampMatic®, die BILSTEIN beim B6 Camper Advanced verbaut. Bei dieser rein mechanischen Technologie mit amplitudenselektiver Dämpfung reagiert ein Steuerkolben auf die von der Straße übermittelten Schwingungen und wählt automatisch eine von zwei Kennlinien. In der „weichen Einstellung“ fließt das Dämpferöl sowohl durch den Hauptkolben als auch einen speziellen DampMatic®-Bypass. In der „strafferen“ Einstellung ist Letzterer geschlossen, sodass der Widerstand für das Öl steigt.

