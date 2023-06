Mission Grüne Hölle: BILSTEIN startet mit eigenem Rennteam auf der Nürburgring-Nordschleife

BILSTEIN geht mit einem eigenen Rennteam an den Start: Im Fokus stehen Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife – der berühmt-berüchtigten „Grünen Hölle“. Das Piloten-Line-up liest sich wie das Who-is-Who der internationalen Motorsport-Influencer-Szene.Der Stoßdämpfer-Spezialist setzt beim BILSTEIN Rennteam auf die Dienste von international bekannten Influencern und Content Creatorn mit großer Reichweite: Misha Charoudin (rund 570.000 Abonnenten bei YouTube und über 370.000 Follower bei Instagram), Jimmy Broadbent (knapp 900.000 Abonnenten bei YouTube und rund 130.000 Follower bei Instagram) und Steve Alvarez Brown (mehr als 800.000 Abonnenten bei YouTube und rund 100.000 Instagram-Follower) erreichen zusammen knapp3 Millionen Follower.Während Charoudin auf dem Nürburgring eine feste Größe ist, sind Jimmy Broadbent und Alvarez Brown aka „Super GT“ vor allem im Simracing zuhause. Damit ermöglichen sie der Marke erstmals den konsequenten und reichweitenstarken Zugang in die Gaming-Szene.Eingesetzt wird ein BMW 330i G20, mit dem das BILSTEIN Rennteam in der NLS-Klasse „VT2“ antreten wird. Ausgestattet mit BILSTEIN-Stoßdämpfern, hat der Rennwagen die bestmöglichen Voraussetzungen, um die Rennstrecke zu erobern. Als Partner für das Projekt konnte das Team BLACK FALCON von Geschäftsführer Alexander Böhm gewonnen werden. Das am Nürburgring ansässige Team zeichnet sich durch langjährige Erfahrungen in einem außergewöhnlich breiten Tätigkeitsfeld aus und ist u.a. der perfekte Partner für den Aufbau und den Einsatz des BMW 330i (G20) bei den jeweiligen Rennen.Geplant sind Starts im Rahmen der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) und der Rundstrecken-Challenge Nürburgring (RCN). Das große Ziel ist dabei, 2024 beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring anzutreten.Für Misha Charoudin ein echtes „Life goal“ – ein Lebensziel – wie der Rennfahrer zugibt. Auf Instagram schreibt der Wahl-Nürburger: „Ich platze vor Aufregung und nach fast einem Jahr Vorbereitung kann ich endlich verraten, dass ich zusammen mit Jimmy Broadbent und Steve Alvarez Brown für BILSTEIN in verschiedenen Nürburgring-Rennserien und natürlich DEM 24-Stunden-Rennen antreten werde! Vielen Dank an alle, die dies möglich gemacht haben. Ich kann es kaum erwarten, diese epische Reise mit euch zu teilen!“Sofern der Aufbau des Rennfahrzeugs im selbst gesetzten, engen Zeitrahmen rechtzeitig fertig wird, kann das Trio beim 4. Lauf der RCN für das BILSTEIN Rennteam erstmals ins Lenkrad greifen. Dann wird es darum gehen, das Auto kennenzulernen und erste gemeinsame Erfahrungen im Team zu sammeln, um dem großen Ziel einen ersten entscheidenden Schritt weiterzukommen: Das 24-Stunden-Rennen in der Grünen Hölle im nächsten Jahr erfolgreich zu bestreiten.