Maximale Performance für BMW 1er, 3er und 5er

Die Marke BMW steht für leistungsstarke Fahrzeuge mit überragender Fahrdynamik und präzisem Handling ab Werk. Straffer abgestimmte Sportfahrwerke mit kürzeren Sportfedern und darauf abgestimmte Stoßdämpfer bieten hier weiteres Optimierungspotenzial. Das BILSTEIN B12 Sportfahrwerk-Kit etwa gehört in diese Kategorie. Für nochmals gesteigerte Performance stehen die leistungsstarken Gewindefahrwerke BILSTEIN B16 und das BILSTEIN EVO T1 mit stufenloser Tieferlegung bereit. Sowohl das Sportfahrwerk als auch das Gewindefahrwerk sorgen für eine bessere Optik, reduzieren die Wankneigung in Kurven und verbessern die Fahrsicherheit.BMW 1erMit dem 1er brachte BMW 2004 eine neue Kompaktwagen-Modellreihe auf den Markt – und den Hinterradantrieb zurück in dieses Segment. Damit avancierte der BMW 1er schnell zu einem beliebten und begehrten Tuning-Fahrzeug.Für den zwischen 2004 und 2013 produzierten BMW 1er (E87) gibt es mit dem Sportfahrwerk BILSTEIN B12 eine einfache Tieferlegung. Das Gewindefahrwerk B14 legt den BMW 1er E87 flexibel und stufenlos tiefer. Individuelles Fahrwerks-Set-up ist mit dem Gewindefahrwerk B16 möglich: Mit 10 spürbaren Klicks lassen sich die Dämpfkräfte in Zug- und Druckstufe verändern. Für den BMW 1er F20 (Baujahr 2011 bis 2016) gibt es ebenfalls diverse Fahrwerke – vom BILSTEIN B12 Pro-Kit und B12 DampTronic für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregulierung bis zum einstellbaren Gewindefahrwerk BILSTEIN B16.BMW 3erDer BMW 3er war und ist in jeder der Generation ein beliebtes Tuning-Objekt – egal ob als E30, E36, E46 oder E90. Als echter Kult-BMW gilt der BMW E30 (Bj. 1982 bis 1994). Der BILSTEIN B6 punktet mit einer sportlicheren Abstimmung im Vergleich zu den Seriendämpfern. Der BILSTEIN B8 Gasdruckdämpfer ist die perfekte Ergänzung zur sportlichen Optik von Tieferlegungsfahrwerken. Die verkürzten Hochleistungsdämpfer stellen die notwendige Federvorspannung von Tieferlegung- und Sportfedern sicher und unterstützen somit ein sportlich-dynamisches Fahrgefühl. Für den E30 steht zudem das bekannte B12 Pro-Kit Sportfahrwerk zur Wahl.Für den BMW E36 (1990 bis 2000) sind das Sportfahrwerk B12 und das Gewindefahrwerk B14 eine Alternative zur Serie. Letzteres legt den E36 flexibel, stufenlos und individuell tiefer – mit Restgewinde und Teilegutachten. Das Gewindefahrwerk B16 ermöglicht ein individuelles Fahrwerks-Set-up: Mit 10 Klicks sind die Dämpfkräfte in Zug- und Druckstufe veränderbar.Zwischen 1998 und 2007 wurde der BMW E46 als Coupé, Limousine, Cabrio, Compact oder Touring gebaut. Für die einfache Tieferlegung bietet sich hier das Sportfahrwerk B12 an. Das Gewindefahrwerk B14 legt den E46 stufenlos und individuell tiefer – mit Restgewinde und Teilegutachten. Das Gewindefahrwerk B16 erlaubt individuelles Fahrwerks-Set-up für den Alltag und die Rennstrecke.Nachfolger des E46 ist die von 2005 bis 2013 produzierte 3er-Reihe mit den internen Codes E90 (Limousine), E91 (Kombi), E92 (Coupé) und E93 (Cabrio). Für alle Varianten gibt es sowohl das Sportfahrwerk B12 als auch die Gewindefahrwerke B14 und B16.Der G20 (G21: Touring) wird seit 2019 angeboten. Die Sportfahrwerke B12 Pro-Kit und B12 Sportline legen den BMW G20 bis zu 30 mm, respektive bis zu 40 mm tiefer. Außerdem sind das EVO S Gewindefahrwerk sowie das EVO SE Gewindefahrwerk für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregulierung im Angebot.Mit dem BILSTEIN EVO T1 und dem T2 kann sich der G20 auch auf der Rennstrecke sehen lassen. Ausschließlich für den Einsatz auf der Rennstrecke ist das reinrassige Rennfahrwerk EVO R vorgesehen.BMW 5erSeit 1972 wird die „Fünfer“-Baureihe von BMW angeboten. Zwischen der 3er- und der 7er-Reihe positioniert, repräsentiert der 5er die obere Mittelklasse.Beim BMW 5er E39 (Bj. 1995 bis 2004) reicht das Tuning-Spektrum vom BILSTEIN B12 sowie dem Gewindefahrwerk B14 bis zum BILSTEIN B16, mit dem die Limousine der oberen Mittelklasse auch auf der Rennstrecke eine gute Figur macht. Für das Nachfolgemodell E60 (Bj. 2003 bis 2010) steht das gleiche Sortiment zur Wahl.Mehr Performance bekommen BMW-Fahrer mit den passenden Gewinde- und Sportfahrwerken von BILSTEIN auch für BMW M-Modelle: BMW M2, BMW M3, BMW M4 oder auch BMW M5 und BMW M6, egal ob E30, E36 oder E46. Für nahezu jede M-Generation liefert BILSTEIN die sportliche Alternative zum Serienfahrwerk.Weitere Informationen zum Thema BMW-Tuning gibt es hier: