BILSTEIN mit zahlreichen Highlights beim 24-Stunden- Rennen auf dem Nürburgring

Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ist das wohl außergewöhnlichste Motorsport-Event weltweit. Mit bis zu 200.000 Fans ist das Rennen eines der größten überhaupt, keines ist schwieriger als der Motorsport-Klassiker auf der Nordschleife des Nürburgrings. Schließlich gilt die „Grüne Hölle“ als die herausforderndste Rennstrecke der Welt. Und kein Rennen der Welt ist stärker besetzt und härter umkämpft: Über 130 Rennwagen werden am Samstagnachmittag in der Startaufstellung stehen.In der „SP9“, der Königsklasse des 24-Stunden-Rennens, starten drei Dutzend Kandidaten auf den Gesamtsieg. In den Klassen SP9 Pro und Pro-AM finden sich über 30 GT3-Fahrzeuge. Mit dabei sind hier mit Audi, Aston Martin, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG und Porsche gleich sieben Marken. Viele von ihnen treten mit Werksteams oder werksunterstützten Einsätzen an.Allein sieben Rennfahrzeuge – und damit alle startenden Mercedes-AMG GT3 - gehen in der SP9 auf BILSTEIN Stoßdämpfern ins Rennen zwei Mal rund um die Uhr. Die hochkarätig besetzten Teams Mercedes-Team BILSTEIN (HRT), Mercedes- AMG Team GetSpeed, Schnitzelalm Racing und CP Racing peilen allesamt Top- Platzierungen an.DER Blickfang des Rennens wird dabei der Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer #4 sein. Bei dem vom Mercedes-Team BILSTEIN eingesetzten Rennwagen handelt es sich um ein sogenanntes „Comic Car“ – das erste seiner Art beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Der gelbe AMG im BILSTEIN Comic Design wurde von Fashion-Designer Frank Granduc konzipiert und in Zusammenarbeit mit dem Livery-Artist Alexander Bloch umgesetzt. An mehreren Tagen wurde der Mercedes-AMG GT3 #4 aufwändig per Hand lackiert. Als wahres Kunstwerk und spektakuläres Unikat taugt das Comic Car zum Publikumsliebling der diesjährigen ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring.Traditionell stark besetzt ist BILSTEIN nicht nur in der Top-Kategorie, sondern auch in der SP 3T Klasse der 2-Liter-Turbo-Rennwagen. Insbesondere Max Kruse Racing mit Ring-Hero Benny Leuchter peilt Platzierungen ganz weit oben an. Ein besonders starker Gegner für das Team des Fußball-Profis Max Kruse: Das japanische Subaru- Werksteam, in dem einmal mehr unter anderen Tim Schrick im WRX STi startet. Und auch in den weiteren Klassen ist BILSTEIN erneut stark vertreten.Alle Teams können dabei wieder auf den Service des BILSTEIN Renndienstes bauen: Im Fahrerlager des Nürburgrings wird auch in diesem Jahr der BILSTEIN Truck die zentrale Anlaufstelle für alle BILSTEIN Teams sein. In der mobilen, voll ausgestatteten Werkstatt können Stoßdämpfer überprüft und repariert oder Kennlinien verändert werden. Die Motorsport-Ingenieure und -Techniker stehen den Teams bereits in der Woche vor dem Rennen und natürlich während der 24 Stunden des Rennens tatkräftig zur Seite.Traditionell zeigt sich BILSTEIN beim 24-Stunden-Rennen besonders Fan-nah: Auf dem Ring-Boulevard präsentiert sich der Stoßdämpfer-Spezialist auf einem eigenen Stand in Kooperation mit dem Modelabel HOWDEEP. Hier ist unter anderem der streng limitierte und zum BILSTEIN Comic Car passende Hoodie zu haben.