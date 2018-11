Harley-Davidson LiveWire

13.11.18

Harley-Davidson bringt seine 2014 angekündigte LiveWire in Serie und gehört damit zu den ersten großen Motorradherstellern, die sich dem Thema E-Mobilität widmen.Das Motorrad lässt sich mittels CCS-2 Ladesäule oder an der normalen Steckdose aufladen und im Segment der Sport-Tourer angesiedelt. Weitere Informationen zum Preis und den technischen Daten sollen im Januar 2019 folgen. Alle bisher bekannten Informationen, Daten und Fahrvideos hat Harley-Davidson Händler & Customizer Thunderbike in einem Artikel erklärt.Probefahrten werden in Europa bei ausgewählten Harley-Davidson Händlern angeboten, sobald das Motorrad ende 2019 verkauft wird. Neben Traktionskontrolle, Kurven-ABS & multifunktions-Farbbildschirm kann die LiveWire mit vielen weiteren Highlights überzeugen.