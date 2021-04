Reiseland Thüringen präsentiert sich virtuell

Die digitale Messeumgebung bietet Reiseveranstaltern, professionellen Reiseorganisatoren, Reiseagenten und Reisemedien über ein Networking-Tool die Möglichkeit, in den direkten Austausch mit der TTG und den Partnern aus den Thüringer Regionen, Städten und Hotels zu treten. Darüber hinaus stehen die drei Tage mit 360Grad-Welten, Audio-Konzertmitschnitten oder der Verkostung von Thüringer Spezialitäten ganz im Zeichen der Inspiration – ein abwechslungsreiches Messe-Programm ist aktuell in Arbeit. Der Themenfokus umfasst aktive Naturerlebnisse genauso wie Begegnungen mit Kultur von Weltrang und Neuigkeiten aus Thüringen.„Die Corona-Krise hat uns vor allem eines deutlich gezeigt: Tourismusorganisationen müssen agiler und flexibler werden. Mit dem Travel21.digital setzen wir ein deutliches Zeichen nach außen, um für Thüringen zu werben. Nach innen ermöglicht uns das Event, unsere Tourismus-Akteure noch stärker für die dynamischen Anforderung der Branche zu sensibilisieren sowie sie zu vernetzen“, sagtNeben inspirativen und interaktiven Inhalten bietet die virtuelle Messe auch relevante B2B-Informationen on demand: Präsentationen, Factsheets, Broschüren oder Pressemitteilungen stehen während der Veranstaltung in Deutsch und Englisch zum Download bereit. Die Teilnahme ist kostenlos: https://beta.thueringen-entdecken.de/de/travel21 Tiefe Wälder, sonnige Wiesen, romantische Flüsse, große Ausblicke und kleine Überraschungen am Wegesrand: Ob es nun darum geht, allein mit der Natur zu sein oder Attraktionen entlang einer Route zu entdecken: Thüringens Netzwerk aus mehr als 30 Prädikatswanderwegen bietet Wanderern und Radurlaubern viele Möglichkeiten der individuellen Tourgestaltung.Rätselhaft, aber sinnig. „Welt übersetzen – Sprache lesen, sehen, hören in Thüringen“ ist das Thema unserer nächsten großen Kulturkampagne für das Jahr 2022 vor dem Hintergrund des 500. Jahrestag von Martin Luthers Bibelübersetzung. Wir zeigen Ihnen, wie dieses Ereignis die deutsche Sprache und Kultur geprägt hat und liefern "eine Übersetzung in Worten, Tönen und Farben". Dabei stellen wir Ihnen Thüringens Weltkultur vor.Eine glitzernde Weihnachtswelt aus Glas lebt mitten im Thüringer Wald. Wussten Sie, dass hier der gläserne Christbaumschmuck entstand? Wir zeigen Ihnen, wo die Glasmacher leben und auch heute noch auf traditionelle Weise produzieren – und was das Weihnachtsland am Rennsteig darüber hinaus zu bieten hat. Denn: Nach Weihnachten ist vor Weihnachten!Nachhaltige Ferienhäuser am See, Camping mit Komfort nahe der Stadt oder neue Hoteleröffnungen in Weimar, Erfurt und im Thüringer Wald. Thüringen bereitet seine "Wiedereröffnung mit Stil" vor.Die Registrierung ist ab sofort möglich, Anmeldeschluss ist der 17. Mai 2021. Mehr Infos unter: https://beta.thueringen-entdecken.de/travel21 oder zum Reiseland Thüringen unter www.thueringen-entdecken.de