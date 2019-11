Pressemitteilung BoxID: 773892 (Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien)

Netzwerktreffen Inklusion und Schulsport

Das Netzwerktreffen Inklusion & (Schul-)Sport fand am 26.10.2019 im Congress Center der Messe Erfurt erfolgreich statt.



In Kooperation zwischen der Deutschen Soccer Liga und dem Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehplanentwicklung und Medien (Thillm), durch die Initiative des TMBJS, kamen die Teilnehmenden dieser Fortbildungsveranstaltung in einen regen Austausch.



Dr. Andreas Jantowski, Direktor des Thillm, referierte über die wirkungsvolle Verbindung von Bewegung und Sport. Weiterhin stand das Thema Inklusion, beleuchtet von Dr. Andrea Bethge, sowie ein Praxisbeispiel inklusiver Schulsportplanung im Fokus.



Das Grußwort der Thüringer Finanzministerin und stellvertretenden Ministerpräsidentin Heike Taubert sowie der gemeinsamen Messerundgang, der praktische Impulse für die eigenen Arbeitsfelder bereithielt, komplettierte dieses Netzwerktreffen.

