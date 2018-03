Die Schule in der digitalen Welt

Am 21. und 22. März 2018 werden ca. 400 Thüringer Pädagoginnen und Pädagogen an der Universität Erfurt in über 80 Workshops Gelegenheit haben, konkrete Anregungen für die Gestaltung ihres Unterrichts in den sogenannten MINT- Fächern zu sammeln.Die Angebote stehen in diesem Jahr im Kontext des Lernens im digitalen Zeitalter. Durch die rasante Geschwindigkeit und Tiefe der Veränderungen aller gesellschaftlichen Lebensbereiche, die mit der zunehmenden Digitalisierung verbunden sind, öffnet sich die Bildungsarbeit stärker als bisher dem nicht Vorhersehbaren, das im positiven Sinne zu einem der verlässlichsten Elemente seit den Anfängen der Pädagogik passt, dem Erzeugen von Neugier. In diesem Sinne werden Potenziale der Digitalisierung analysiert und für die Bildung der Kinder und Jugendlichen nutzbar gemacht. Dazu will die Tagung beitragen.Digitale Medien unterstützen forschendes Lernen und ermöglichen so ein grundlegendes Verständnis für die Chancen, die darin liegen, bekannte naturwissenschaftlich- technische Wirkprinzipien neu zu interpretieren und damit auch tatsächlich Neues, Überraschendes zu schaffen. So wird in einem Workshop Bewegungsbionik gezeigt, was man unter zeitgemäßem technologischen Aspekten von Fischen und Meeressäugern lernen kann, ein anderer thematisiert Tracking und Datensammler im Informatikunterricht . Wie ethnomathematische Lernumgebungen das kreative mathematische Tätigsein anregt und welche unterrichtlichen Realisierungskonzepte 3D Drucker künftig ermöglichen, sind zwei weitere Themenkreise aus dem zweitägigen Programm.„Das Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) will zusammen mit dem Verein für mathematisch naturwissenschaftliche Bildung dabei unterstützen, dass Schülerinnen und Schüler über geeignete didaktisch-methodische Zugänge stärker auf die spannenden Entwicklungen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik ansprechen. Die Tage des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts sind daher traditionell ein fester Bestandteil der Fortbildungslandschaft Thüringens.“, so Institutsdirektor Dr. Andreas Jantowski.Das gesamte Programm: https://www.schulportal-thueringen.de/get-data/1a70517d-b47f-4060-b180-398088d45538/2018-03-2x_MNTage_Heft_2018_Stand_05_02.pdf