Stuttgarts erfolgreichste Magie-Show jetzt auch in englischer Sprache!

The Theater Strotmanns Magic Lounge, Europe's most successful close-up magic theater with over 300,000 enthusiastic spectators since 2009, is proud to present the "American Magic Evening." On November 8, 2023, the theater's doors will open for this unique event, offering a fascinating night filled with magic and illusions. For the first time ever, the show will be performed entirely in English, creating an international atmosphere for the audience to enjoy.The talented magician Thorsten Strotmann will captivate the audience with his charming demeanor and distinctive style of magic. The show, lasting approximately 80 minutes, promises a unique blend of captivating tricks, mischievous humor, and magical moments. Immerse yourself in a world of enchantment and prepare to be amazed by unforgettable experiences.For press inquiries, please contact Sascha Diener ( s.diener@strotmanns.com ), the press contact for the Theater Strotmanns Magic Lounge. The theater is excitedly looking forward to a magical evening and invites all interested individuals to be a part of this enchanting experience.Das Theater Strotmanns Magic Lounge, das erfolgreichste Close-Up-Magie-Theater Europas mit über 300.000 begeisterten Zuschauern seit 2009, freut sich, den "American Magic Evening" zu präsentieren. Tauchen Sie am 8. November 2023 in eine faszinierende Nacht voller Magie und Illusionen ein, wenn das Theater seine Türen für dieses einzigartige Event öffnet. Zum ersten Mal wird die Show komplett in englischer Sprache aufgeführt, wodurch die Zuschauer eine internationale Atmosphäre genießen können.Der talentierte Magier Thorsten Strotmann wird mit seiner charmanten Art und seinem unverwechselbaren Magie-Stil das Publikum verzaubern. Die Show dauert etwa 80 Minuten und verspricht eine einzigartige Mischung aus fesselnden Tricks, verschmitzten Gags und magischen Momenten. Tauchen Sie ein in eine Welt der Zauberei und erleben Sie unvergessliche Momente, die Sie zum Staunen bringen werden.Presseanfragen können an Sascha Diener ( s.diener@strotmanns.com ), den Ansprechpartner für Presseanfragen, gerichtet werden. Die Strotmanns Magic Lounge freut sich auf einen zauberhaften Abend und lädt alle Interessierten ein, Teil dieses magischen Erlebnisses zu werden.