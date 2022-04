Ach du dickes Ei!- Die Ostersensation des Jahres 2022!

Die Jagd nach dem goldenen Ei!

Der Magier Thorsten Strotmann will mitten in Stuttgart blind und ohne Hilfsmittel ein Osterei aus purem Gold finden!



Dazu wird um 12 Uhr der Stuttgarter OB Dr. Frank Nopper mit einem Notar, Bernd Soergel, THE GOLDEN EGG in einem Ladengeschäft deponieren. Niemand weiß sonst, wo das sein wird und es läuft geheim ab.



In der Zwischenzeit wird der Magier von einem HNO-Arzt untersucht, damit sichergestellt ist, dass er keine Wanzen, GPS, In-Ear-Systeme oder andere Signale erfassen kann.



Dann findet Thorsten Strotmann das Ei über Intuition und einen erhöhten Bewusstseinszustand das goldene Ei im Wert von 10.000 Euro.



In einer zusätzlichen Live-Online-Show am Ostermontag um 19:30 Uhr wird das echte goldene Ei unter den Zuschauer verlost.