Lead Your Life NOW – das neue Buch von Thomas Reichart ist da

Die Vergangenheit ist nicht mehr änderbar und manche Menschen zerbrechen sprichwörtlich an ihr. „Veränderung ist möglich und das nicht nur an der Oberfläche, sondern auch in der Tiefe", weiß dagegen Thomas Reichart, der mit seinem neuen Buch ‚Lead Your Life NOW – Neue Strategien für persönlichen und beruflichen Erfolg' jedem Leser einen ganz persönlichen Veränderungsprozess verspricht, der positiven Einfluss auf dessen zukünftiges Wirken und Handeln hat. Das Buch ist ab sofort im Handel.Jeder wünscht sich ein sinnerfülltes Leben, in dem die eigenen Werte gelebt werden können. Doch stellt sich da die Frage: Wie geht das? Genau das fasziniert und beschäftigt den Autor Thomas Reichart seit mehr als 25 Jahren – nicht nur persönlich, sondern auch in seiner Arbeit mit Kunden. ‚Lead Your Life NOW' liefet die Antwort auf die Schlüsselfrage „Wie kann ich mein Leben so gestalten, dass es mit Sinn erfüllt ist und mir und meinen Werten auch wirklich entspricht?" Das zu wissen und danach agieren zu können, ist ein wertvolles Geschenk, findet der Autor.„Wir führen ein sinnerfülltes Leben, wenn wir lernen: Das dürfen wir sein, das dürfen wir durch uns selbst erschaffen", erklärt Reichart, der sein neues Buch als Rüstzeug empfindet, das jeder braucht, um für Herausforderungen, Krisen oder Schwierigkeiten vorbereitet zu sein – im beruflich wie privaten Kontext.Schon wieder ein Selbsthilfebuch? Mitnichten! ‚Lead Your Life NOW' nimmt den Leser mit auf eine Reise zu den persönlichen Höhen und Tiefen des Autors. In unzähligen Einblicken zeigt er auf, wie er in der Vergangenheit selbst mit herausfordernden Situationen umgegangen ist und gibt Tipps, die jeder für sich direkt umsetzen kann. Reichart gelingt es in diesem Werk, den Leser so zu adressieren, als würde er ihm direkt gegenübersitzen.So sagt zum Beispiel Bestseller-Autor Stephen M.R. Covey über ‚Lead Your Life NOW': „Wenn Sie entdecken möchten, wer Sie sind und wohin Sie gehen möchten, empfehle ich Ihnen, tief in dieses Buch einzutauchen. Seien Sie mutig, stellen Sie ungeprüfte Annahmen in Ihrem Leben in Frage und entwickeln Sie ein kraftvolleres Selbst!"