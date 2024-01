Kunst vs. Kryptowährung

Sollte ich besser in einen Picasso oder in Bitcoins investieren?

Wer Vermögen durch Investments aufbauen will, steht oft vor der Frage: Welche Kapitalanlage ist die richtige für mich? Wertpapiere, Immobilien und Edelmetalle gelten als gängige Anlageformen. In den vergangenen Jahren sind jedoch zwei weitere hinzugekommen, die beide nicht reguliert sind – und doch unterschiedlicher nicht sein könnten: Kunst und Kryptowährung. Doch was ist besser? Welche Vorteile und welche Risiken gibt es? Ein Vergleich.



VIRTUELL ODER LIEBER WAHRHAFTIG?



Der Bitcoin, die bekannteste Kryptowährung, existiert erst seit 2009. Das Ziel damals: eine alternative, virtuelle Währung zu schaffen, die als digitales Zahlungsmittel global gültig ist und von keiner Regierung reguliert wird. Der Bitcoin besteht aus Bits und Bytes, die auf Speichermedien liegen.



Kunst kann man sehen und berühren – und es gab sie schon immer. Allerdings wurden Gemälde und Skulpturen früher vor allem aus Liebhaberei oder aus kulturellen Gründen gesammelt. Heute spielen auch Investment-Gedanken eine Rolle, wie Thomas González bestätigt: „Die Akzeptanz von hochwertiger Kunst als Kapitalanlage wächst.“ Seine Firma Thomas González Art Loans beleiht seit Jahren erfolgreich Kunstwerke in Millionenhöhe („Art Lending“) – mit wachsender Nachfrage.



BEGEHRLICHKEIT DURCH VERKNAPPUNG



Die Zahl der Bitcoins ist auf 21 Millionen Stück limitiert. Das schafft Begehrlichkeiten: Lag der Kurs 2009 noch bei 1 US-Dollar, schoss er bis heute hoch auf 42.000 US-Dollar. Kryptowährungen werden vorwiegend zur Anlage und zur Spekulation auf Kursgewinne verwendet – nur ein geringer Anteil der Transaktionen sind tatsächliche Zahlungsvorgänge.



Die Anzahl von Kunstwerken, in die es sich zu investieren lohnt, ist ebenfalls streng begrenzt. Ein Jahrhundertkünstler wie Pablo Picasso zum Beispiel hinterließ ein Gesamtwerk von 15.000 Gemälden.



Schätzungsweise 12.000 jener Gemälde befinden sich in Museen, ein Rückfluss in den Markt ist damit ausgeschlossen. Von den verbleibenden etwa 3.000 Gemälden ist wiederum ein Großteil in festen Sammlungen, sie stehen für die nächsten Jahre oder sogar Jahrzehnte nicht zum Verkauf. Übrig bleiben im sogenannten „free float“ maximal 500 Gemälde, die man potentiell erwerben könnte. Nur ein Bruchteil davon ist bezüglich Format, Motiv, Erhaltungszustand und Farbgebung von hoher Qualität. Wenn so ein Werk auf dem Markt auftaucht, können Preise von über 100 Millionen Euro erzielt werden.



Die Crux besteht allerdings darin, dass die meisten Großsammler am Ende ihres Lebens ein Privatmuseum stiften und oder ihre Sammlung an ein Museum verschenken. Im Jahr 1900 gab es weltweit rund 2.000 Museen, im Jahr 2000 waren es bereits 45.000. Das bedeutet, dass die Anzahl der potenziell erhältlichen Gemälde von Picasso jedes Jahr signifikant sinkt.



Irgendwann ist ein Künstler ausverkauft oder so gut wie ausverkauft. Die meisten anderen bekannten Maler haben viel kürzer gelebt und nur einen Bruchteil dessen geschaffen, was Picasso gemalt hat. Von Vincent van Gogh oder Rembrandt kommen jedes Jahr weltweit nur eine handvoll Gemälde auf den Markt – Tendenz fallend.



AKZEPTANZ UND RISIKO



Gerade hat die US-Wertpapier-und Börsenaufsichtsbehörde SEC der Einführung von börsengehandelten Bitcoin Fonds zugestimmt. Damit erreicht der Bitcoin auch traditionellere Anlagegruppen.



Das ist notwendig, denn Kryptowährungen gelten als risikoreich. Sie schwanken besonders stark: Allein in den vergangenen zwei Jahren ist der Bitcoin um bis zu 70 Prozent eingebrochen und fast in derselben Höhe wieder angestiegen. Da es keine Institutionen gibt, die den Markt überwachen, gibt es bei Problemen auch keinen Schutz für Anleger.



Picasso-Gemälde sind dagegen seit 1930 durchgehend gesucht und teuer, das Risiko für diese Anlageform ist gering. Der Kunstmarkt wird noch weniger reguliert als der Bitcoin: Es gibt kein Grundbuch für Kunstwerke, die Lagerung kann nach freiem Ermessen weltweit verfolgen.



FAZIT



Wer langfristig erfolgreich und weitestgehend risikofrei eine neue Anlageform ausprobieren möchte, sollte sich auf dem Kunstmarkt umschauen. Neuerdings gibt es immer mehr Unternehmen, die es über Fragmentierung möglich machen, auch als Kleinanleger in hochpreisige Picasso-Gemälde zu investieren. Thomas González: „Ich bin der Meinung, dass ein Kunstwerk eines bereits etablierten Künstlers immer noch die bessere Anlage ist als die zahlreichen neu erfundenen Tokens der Kryptowährungen. Kunst ist ein Investment in ein real existierendes Kunstwerk mit hohem kulturellen und monetären Wert, Kryptowährungen dagegen sind frei erfundene Ersatzwährungen, die am Ende nur aus einer Datei bestehen.“