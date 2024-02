Thümmel Schütze und Tang Thomas intensivieren ihre Zusammenarbeit in Singapur

Seit 1982 ist Thümmel Schütze als erste deutsche Anwaltskanzlei mit einem eigenen Standort in Singapur vertreten. Durch die Intensivierung der Kooperation mit einer lokalen Kanzlei wird das Engagement am Standort Singapur und im asiatisch-pazifischen Markt weiter verstärkt. Die Zusammenarbeit ermöglicht es beiden Kanzleien, ihre Expertise und Ressourcen zu bündeln und ihren Mandanten in Singapur und der Region sowie in Deutschland einen noch umfassenderen Rechtsdienstleistungsservice anzubieten.



Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit von Thümmel Schütze und Tang Thomas besteht bereits seit mehreren erfolgreichen Jahren. Durch die neue Vereinbarung werden beide Kanzleien enger zusammenarbeiten und ihre jeweiligen Stärken und Fachgebiete noch besser nutzen, um ihren Mandanten eine umfassende und maßgeschneiderte Rechtsberatung zu bieten. Dies umfasst insbesondere die Bereiche M&A, Finanzierung, Handelsrecht, Arbeitsrecht und Streitbeilegung sowie Dienstleistungen im Bereich der Verwaltung von in Singapur ansässigen Unternehmen.



"Wir freuen uns sehr über die Intensivierung unserer Zusammenarbeit mit Tang Thomas. Dadurch können wir unsere Kräfte bündeln und Synergien heben. Wir werden unseren Mandanten in Singapur und Deutschland einen noch effizienteren Service anbieten können", sagt Dr. Thomas R. Klötzel, Partner bei Thümmel Schütze. "Wir sind überzeugt, dass unsere gemeinsame Expertise und Erfahrung unseren Mandanten einen echten Mehrwert bieten wird."



Auch Tang Thomas ist von der neuen Vereinbarung begeistert. "Wir sind stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit Thümmel Schütze zu vertiefen. Damit können wir unseren Mandanten eine noch umfassendere und spezialisierte Rechtsberatung und den Zugang zu rechtlichen Fragestellungen in Deutschland und der Europäischen Union bieten", sagt Raj Joshua Thomas, Partner bei Tang Thomas. "Die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und unsere Expertise sind die Basis unseres Engagements für höchste Qualität, die unseren Mandanten zugutekommen wird."



Über Thümmel Schütze



Die Wirtschaftskanzlei Thümmel Schütze ist seit 1973 eine feste Größe. Sie beschäftigt heute über 50 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte und hat ihren Hauptsitz in Stuttgart. Der Tätigkeitsbereich der Kanzlei umfasst den gesamten Beratungsbedarf großer und mittelständischer Unternehmen. Besondere Expertise hat die Kanzlei unter anderem auf dem Gebiet des Bank- und Kapitalmarktrechts, des Gesellschaftsrechts, der D&O-Haftung sowie des Versicherungsrechts, des Arbeitsrechts, des Immobilienrechts, des Insolvenzrechts, des Datenschutzrechts und der Streitbeilegung.



Über Tang Thomas



Tang Thomas ist eine Wirtschaftskanzlei in Singapur mit Schwerpunkt auf Unternehmens- und Rechtsberatung sowie Streitbeilegung. Die Anwälte beraten regelmäßig führende Unternehmen und Privatpersonen im singapurischen und südostasiatischen Recht und bieten erstklassige rechtliche Lösungen.

(lifePR) (